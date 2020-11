Piede rotto per Raimondo Todaro? Ha ballato a denti stretti per la finale (Foto)

Non aveva detto niente Raimondo Todaro del suo piede rotto ed è così che è arrivato alla finale di Ballando con le Stelle (Foto). L’ha rivelato oggi a Da noi a ruota libera entrando in studio con Elisa Isoardi prima con il broncio e poi rilassandosi un po’ alla volta. Todaro ieri ha ballato guardando spesso verso il basso, guardava il suo piede e non quello di Elisa, perché nonostante i tanti farmaci presi aveva dolore. Francesca Fialdini chiede a Raimondo Todaro se desidera spiegare le sue emozioni, è evidente che ha qualcosa da dire dopo la finale di Ballando con le Stelle: “Da ieri un po’ di delusione perché… non per il risultato che va benissimo perché Paolo è bravissimo, Gilles altrettanto e Daniele che meritava… ma il come sono andate un po’ le cose, mi hanno rattristato…” ma non dice molto, preferisce tenerlo dentro ciò che pensa davvero. Lo salva Elisa Isoardi che spiega: “Lui è un professionista strepitoso ed è normale che parli così e invece io porto a casa un sacco di cose belle e affetto pazzesco, amore e ringrazio tutti”.

RAIMONDO TODARO QUANDO SI E’ FATTO MALE AL PIEDE?

Un piccolo incidente venerdì, prima della finale, non l’ha detto prima, ha provato a ballare lo stesso prendendo il Toradol. Domani andrà a fare i controlli per sapere se il piede è davvero rotto ma pensa che lo sia, ha quindi ballato davvero a denti stretti.

Non si parla più della delusione della coppia, della finale a cui non sono riusciti ad arrivare, Elisa Isoardi non può che ringraziare il suo maestro di danza: “E’ un uomo meraviglioso, un uomo innanzitutto e prima ancora è un papà pazzesco, devoto a Jasmine. Noi non abbiamo avuto tempo per conoscerci realmente ma è un uomo che sa aiutare le donne e questa è una missione creata dalle donne, uomini che si pongono domande e sanno dialogare con le donne, sono gentili con le donne”.