Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non prendono bene l’eliminazione a Ballando: caos dietro le quinte

Dalle facce di Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi nella puntata finale di Ballando con le stelle, con la conquista della medaglia del quarto posto di questa quindicesima edizione, si era capito molto bene che non avessero affatto gradito l’eliminazione. Non hanno voluto commentare in nessun modo, sono stata l’unica coppia a non ringraziare il pubblico e se ne sono andati via senza fiatare. Probabilmente quello che ha fatto più male a Raimondo ed Elisa è stato il giudizio della giuria che, nella sfida tra loro e Paolo Conticini, non ha dato neppure un voto alla coppia. La conduttrice ha solo fatto notare che forse non si è capito lo sforzo fatto in un percorso ricco di ostacoli ma tutti a casa hanno notato il disappunto di Todaro che ancora prima di lasciare la pista, si è tolto la medaglia dal collo. Non solo, sui social, poco dopo l’uscita di gara di Elisa e Raimondo, sono circolate molte voci relative a quello che sarebbe successo dietro le quinte.

RAIMONDO TODARO ED ELISA ISOARDI NERI DOPO LA FINALE DI BALLANDO CON LE STELLE 2020

E qui è sempre bene fare una precisazione: noi non c’eravamo, per cui ci limitiamo a riportare i rumors e le indiscrezioni arrivate sui social. C’è anche chi dice che Elisa Isoardi, una volta fuori dalla pista, abbia preso la sua medaglia e l’abbia scagliata a terra. Ma lo ripetiamo, sono voci circolate sui social che noi di certo non possiamo dimostrare. “Elisa Isoardi e Raimondo Todaro furiosi per il quarto posto a “Ballando con le Stelle”: lei scaraventa la medaglia a terra e lui borbotta incavolato nero” ha commentato Davide Maggio sui social. Non solo, si dice che i due se ne siano andati senza aspettare la consegna dei premi finali e senza rilasciare nessun genere di intervista.

Elisa sui social, una volta tornata a casa, ha pubblicato alcune storie per ringraziare tutto il pubblico a dimostrazione che in ogni caso non si sia fermata in teatro per festeggiare insieme agli altri. Oggi lei e Raimondo Todaro saranno ospiti di Da Noi a Ruota Libera, racconteranno che cosa si aspettavano da questa finale? Perchè la rabbia ci sta, ma ricordiamoci che il loro percorso è stato ricco di stop e hanno dimostrato molto poco in pista. Pensare di arrivare più in alto sarebbe stato davvero ingiusto per chi ha ballato in tutte le puntate. Non a caso, da settimane abbiamo scritto dalle pagine del nostro Ultime Notizie Flash che forse Elisa e Raimondo avrebbero potuto chiedere settimane fa, la possibilità di ritirarsi e tornare in pista magari nella prossima edizione di Ballando, per dimostrare il lor valore.