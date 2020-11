Ballando con le Stelle 2020: ecco qual è la coppia vincitrice e la classifica finale

Dopo più di sei mesi di stop a causa del Covid19 e ben dieci settimane di appuntamento televisivi, si è conclusa l’avventura di Ballando con le Stelle 2020: una edizione costellata da imprevisti di ogni genere ma sorretta da un gruppo di concorrenti ben azzeccati e da un pubblico che mai come quest’anno è risultato attivo sui social e molto interessato.

Nell’attesissima finale del 21 novembre 2020, le sette coppie in gara hanno dovuto affrontate vari manche ad eliminazione diretta fino al raggiungimento del testa a testa finale, che ha poi eletto la coppia vincitrice di questa quindicesima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. Ecco cosa è accaduto nella puntata finale di Ballando con le Stelle 2020.

Ballando con le Stelle 2020: i vincitori sono…

La prima sfida della serata è stata standard: ogni coppia ha dovuto eseguire una nuova coreografia, giudicata dalla giuria e dal voto social. In questa prima fase, abbiamo avuto modo anche di rivivere la storia dei vip finalisti nel corso del programma: dalla gentilezza di Tullio Solenghi al medical drama di Elisa Isoardi, passando per il cambio partner di Alessandra Mussolini fino alla rivalsa di Costantino della Gherardesca (che per l’ultima puntata ha ballato senza goffi costumi). Purtroppo, complice anche un criticatissimo tesoretto affidato ad Alessandra Mussolini dalla Signora Rossella Erra, primo eliminato della serata e settimo classificato di stagione è stato il povero Tullio Solenghi. Ballando con le stelle 2020: un’occasione sprecata per Rosalinda Celentano

Sei coppie ancora in gara; un numero perfetto per tornare alle sfide testa a testa: tre incontri dove il voto combinato ha sbattuto fuori tre coppie. In questa seconda manche: la Mussolini ha eliminato Costantino della Gherardesca, Gilles Rocca ha mandato K.O. Daniele Scardina e Paolo Contini ha abbrustolito Elisa Isoardi. Alle tre coppie eliminate il quarto posto ex equo.

Poi è stata la volta di un vecchio ritorno: la manche bendata. Le tre coppie in gara hanno dovuto replicare una loro coreografia da bendati, letteralmente. Senza tesoretti a farle da salvagente, eliminata è stata Alessandra Mussolini a cui va la coppetta del terzo posto.

Il match finale si è disputato fra due attori uomini: da un lato Paolo Conticini, dall’altro Gilles Rocca. Come da tradizione, i concorrenti con le rispettive partner si sono cimentati in una vera e propria staffetta di balli fino allo stop del voto da casa. Ai cuoricini si sono aggiunge le preferenze del voto dei cinque giudici, dei tribuni e dei due opinionisti in studio. La somma di tutte le votazioni ha eletto il nome del vip vincitore: è Gilles Rocca, che assieme alla sua maestra Lucrezia Lando conquistano il primo posto.