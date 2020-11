Gilles Rocca e Lucrezia Lando: la meritatissima vittoria a Ballando con le stelle 2020

Meritata, senza dubbio. Strepitosi, senza dubbio. In crescita costante, con le difficoltà di una edizione complicatissima di Ballando con le stelle 2020. Gilles Rocca e Lucrezia Lando hanno meritato la vittoria nella finale del programma di Rai 1. Non ci sono davvero dubbi: il loro percorso è stato impeccabile. Partiti in sordina, tra le critiche di chi non vedeva in Gilles personalità e di chi lo accusava di non avere il giusto feeling con Lucrezia, Rocca è andato avanti, incassando le parole anche un po’ cattive di chi aveva davanti ma dimostrando con i fatti, che si stavano sbagliando. Ha dimostrato con ore di duro lavoro in sala prova e poi nelle dirette di Ballando con le stelle, di puntata in puntata, che non c’è bisogno di chiacchiere se poi ti impegni e trovi la giusta strada. Ci ha portati nel suo mondo, ha unito la sua anima a quella di Lucrezia ( senza turbare la sua storia d’amore con un altro uomo, cosa rara ). Ha saputo trasmettere con il ballo ogni genere di emozione: amore, rabbia, felicità, tristezza, paura. Ha ballato in pista da solo, senza Lucrezia, con la paura che non potesse più essere al suo fianco ma con la voglia di far bene solo per poter ri-ballare con lei. Ha tirato fuori gli attributi senza voler essere una vittima.

LUCREZIA LANDO E GILLES ROCCA VITTORIA MERITATISSIMA A BALLANDO CON LE STELLE 2020

E poi che dire della finale: hanno iniziato malissimo, con le pesanti accuse della giuria verso Lucrezia Lando, rea di aver sbagliato il ballo, a detta di molti, per l’ultima puntata. Sono partiti maluccio, con pochi punti ma sono andati avanti. E nella prima sfida con i duelli diretti hanno affrontato Daniele Scardina, uno degli ossi più duri da battere di questa edizione. Ma ce l’hanno fatta. Non a caso una settimana fa, quando stilavamo le nostre pagelle, piazzavamo al primo posto di questa edizione Gilles, perchè quando c’è stato da tirare fuori tutto, ma proprio tutto, lo ha fatto.

Dopo una impeccabile prova con gli occhi bendati, che ha davvero dimostrato la sua bravura ( peccato che la giuria non se ne sia accorta preferendogli inspiegabilmente Conticini) è andato avanti nello scontro difficilissimo. Già perchè davanti si è ritrovato Paolo Conticini, che sin dalle prime puntate era stato etichettato come il papabile vincitore di Ballando con le stelle 2020.

E invece sul gradino più alto del podio ci arriva anche grazie all’affetto del pubblico che ne ha riconosciuto bravura e talento, Gilles. Lucrezia Lando stenta a crederci e non ha parole, ma solo lacrime.