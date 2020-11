Ballando con le stelle 2020 diamo i voti: le pagelle della semifinale

E’ arrivato il momento di dare i voti, lo facciamo dopo la semifinale di Ballando con le stelle 2020 andata in onda nella serata del 14 novembre. Una puntata molto ricca di emozioni anche grazie a Milly Carlucci che, nonostante le tante difficoltà incontrate in questi mesi, è riuscita persino a far arrivare in pista i parenti dei concorrenti VIP in gara in questa quindicesima edizione. Non era facile, anzi. Dopo aver visto le coreografie che avrebbero dovuto ricordare un pezzetto della vita dei VIP abbiamo pensato che alla fine non ci sarebbe stato il solito ballo a sorpresa. E invece, le emozioni non sono mancate. Forse un po’ meno per Costantino che aveva letto sui social quello che sarebbe successo ma va bene così…Tornando però alle perfomance dei concorrenti di Ballando con le stelle 2020, vediamo quelle che sono le pagelle di Ultime Notizie Flash, per le coppie rimaste in gara che si sono esibite nel corso della semifinale e che voleranno in finalissima sabato prossimo.

BALLANDO CON LE STELLE 2020 LE PAGELLE DELLA SEMIFINALE

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi meritano il posto in finale ma avrebbero meritato molto di più in questa edizione, senza infortuni sarebbe stata tutt’altra cosa. Ballo, carisma, energia, sensualità. Sono una coppia. Il voto per loro è un 8,5. SFORTUNATI

Alessandra Mussolini e Maikel Fonts su quella pista hanno ballato, alcune volte molto meglio, altre volte senza guizzi. La Mussolini sapeva che avrebbe portato il pista non il peso del suo cognome ma il peso delle sue azioni passate e questo ha caratterizzato in negativo il percorso, inutile nasconderlo. Voto 8. DISCRIMINATI

Costantino della Gherardesa e Sara di Vaira hanno portato lo show, la novità di questa edizione di Ballando con le stelle. Viene da chiedersi però perchè il conduttore non si sia impegnato di più nel ballo, ci sembrava potesse avere le doti per fare di meglio anche dal punto di vista tecnico. Per il resto alcune cose sono state geniali, altre meno ma di certo nuove. Voto 6,5. INCOMPRESI

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono partiti alla grande con prestazioni da 10 sin dal primo giorno. Purtroppo però quando ci si aspetta tantissimo da un concorrente poi si vorrebbe vedere sempre il massimo e forse si pensava che quel massimo sarebbe stato anche altro. Resta in ogni caso uno dei migliori concorrenti di questa edizione. Voto 9 per la coppia. EMOZIONANTI

Paolo Conticini e Veera Kinnunen sono stati forse i più sopravvalutati di questa edizione di Ballando con le stelle. Sono una coppia super sicuramente, ma in alcune prestazioni avevano brillato poco nonostante i voti altissimi della giuria. Se Paolo non avesse avuto al suo fianco Veera, l’entusiasmo della giuria sarebbe stato il medesimo? VOTO 7,5. SOPRAVVALUTATI

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova arrivano in finale grazie alla loro bravura, non di certo grazie all’insensibilità di una giuria che, come giustamente faceva notare Tullio, non ha dato neppure un voto nella sfida con Conticini, cosa parecchio vergognosa ( sempre dal punto di vista televisivo). Eppure quel valzer di Tullio dedicato a sua figlia, di emozioni a casa ne ha fatte arrivare, e anche tante. Tullio ha una certa, non ce lo dimentichiamo ma su quella pista ci ha fatto dimenticare tutto, anche la differenza di età con la sua maestra. Merita il podio senza se e senza ma. VOTO 9. RIVELAZIONE

Gilles Rocca e Lucrezia Lando meritano di vincere Ballando con le stelle 2020. Senza troppi giri di parole Gilles rappresenta quello che un ballerino vip deve fare: parte male, molto male; incassa le critiche, discute, si migliora. Trova il giusto feeling con la sua maestra senza necessariamente marciare sulla storia d’amore. Balla, prova, sperimenta, mette insieme una dopo l’altra le migliori prestazioni viste sulla pista di Ballando. Vuole quella coppa e sa che può alzarla al cielo. Forse sottovalutato dai giudici per certi versi, Gilles quella vittoria potrebbe perderla per un soffio solo perchè meno conosciuto e amato dal pubblico che vota sui social. Voto 9,5 IMPECCABILI