Ballando con le Stelle 2020: Milly Carlucci svela i finalisti

Dopo nove appuntamenti fatti di sfide, cuoricini, polemiche, litigate, sorprese e colpi di scena, finalmente Ballando con le Stelle 2020 ha eletto le coppie che accederanno alla puntata finale prevista per il prossimo sabato 21 novembre 2020. Milly Carlucci e i suoi autori hanno creato una semifinale ricca di avvenimenti e sorprese per poter eleggere in grande stile le coppie fortunate che si contenderanno fra sette giorni il titolo di coppia campione di questa complicata edizione 2020.

Una puntata – la semifinale del 14 novembre 2020 – che ha visto fronteggiarsi le sei coppie regolarmente in gioco ma anche tutti i VIP eliminati che per l’ultima volta hanno provato a rientrare in gioco attraverso la manche di ripescaggio. Chi è stato ripescato? E quali sono le coppie finaliste?

Ballando con le Stelle 2020: le coppie finaliste

La prima coppia finalista è quella uscita vincitrice proprio dal ripescaggio ed è quella composta da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Non è di fatto una sorpresa però: amatissimi dai social e con voto spesso regalati sulla fiducia dalla giuria, l’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco non ha fatto difficoltà a scansare gli avversarsi: anche se in pista ha portato pochi passi.

In finale anche la coppia composta da Tullio Solenghi e Maria Ermachova. I due hanno stupito il pubblico a casa per la buona interpretazione di entrambi. Nonostante l’emozionante coreografia ispirata alla nascita di sua figlia, Solenghi non ha primeggiato su Paolo Conticini nella sfida testa a testa. Risultati ultimi nella classifica combinata, partiranno in finale con -10 punti così come per i ripescati.

In finale ci vanno anche Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Lui ha avuto il piacere di ballare – a sorpresa – con sua moglie, che è arrivata in studio a sorpresa del coniuge per partecipare alla manche cult coi parenti. Selvaggia Lucarelli ha giocato all’amante gelosa al cospetto della moglie.

Epic win anche per Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira: i due hanno più volte sottolineato che non puntano a vincere la trasmissione ma ad accedere alla finale per fare una coreografia che omaggerà la televisione italiana. Molto interessante la sua performance della settimana, ispirata al bullismo che ha subito da piccolo. Esilarante, invece, il ballo con il parente: un inedito duetto co nipote Barù.

In finale anche le coppie dei belloni di Ballando con le Stelle 2020: Gilles Rocca con Lucrezia Lando e Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina. E per non farsi mancare nulla, in finale ci è arrivata persino la “vaiassa” Alessandra Mussolini con Maykel Fonts, che questa settimana hanno proposto una coreografia dedicata al padre della ex parlamentare.