Ballando con le Stelle 2020: Carolyn Smith e Costantino della Gherardesca, scoppia la lite

Tutto quello che è virtuale ha spesso delle conseguenze nella vita reale. E a Ballando con le Stelle 2020 lo sanno molto bene, specie dopo l’esplosiva settima puntata andata in onda questa sera 31 ottobre. Nel corso dell’appuntamento, Carolyn Smith ha pesantemente litigato con la coppia formata da Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira per via di alcune affermazione fatte dal conduttore in una clip andata in onda lo scorso sabato 24 ottobre.

Nella suddetta clip introduttiva, Costantino della Gherardesca si era permesso di fare un po’ di ironia sui giudici e sul programma affermando che Carolyn Smith si stata “rinc*glionendo“. E, sulla trasmissione, aveva aggiunto che alcuni balli proposti in gara sono “vecchi e provinciali”. Ovviamente le suddette affermazioni erano state fatte in un contesto parodistico e divertente; eppure queste parole non sono andare giù al giudice tecnico di Ballando con le Stelle 2020 al punto tale dal voler mettere i puntini sulle “i” nel corso della diretta…

Ballando con le Stelle 2020: Carolyn Smith vs Costantino della Gherardesca

Dopo il paso doble eseguito dalla coppia Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira nella settima puntata di Ballando con le Stelle 2020, i giudici hanno avuto facoltà di esprimere la loro opinione prima di votare.

Arrivato al turno di Carolyn Smith, la donna ha sentenziato: “Sì, come ha detto Ivan, ci sono stati i passi di Paso Doble. Però sono un po’ perplessa per come riesci a fare i passi del paso doble ma non riesci a farlo sembrare un paso doble […] Hai ballato di più però, per me, la prova non è riuscita […] Non potete dire che il mondo del ballo è vecchio e provinciale. Mi piace la freschezza di quello che portate però se si vuol fare la differenza, lo si fa partendo da una buona qualità“.

Sara Di Varia prende le difese del suo allievo spiegando che con Costantino della Gherardesca sente di aver fatto un ottimo lavoro visto il livello di partenza del conduttore, sicuramente poco avvezzo alla danza sportiva.

Ma in seguito, Carolyn controbatte: “Ho detto che è già meglio rispetto alle altre volte. Il problema sono le sue espressioni, un po’ sperdute… Non sembra un Paso Doble“. All’ennesima presa di posizione della giudice, arriva in scivolata Alberto Matano che serve su un piatto d’argento a Costantino della Gherardesca una bella frecciatina da scagliare sulla Smith: “Vedi Alberto, Carolyn fa due pesi e due misure. Quando mi esibisco io, si discute di ballo puro. Quando ballano gli altri, invece, si può fare anche spettacolo“.

Infila il dito nella piaga anche Roberta Bruzzone che, seppur involontariamente, accede una forte litigata fra la coppia in gara e la Smith chiedendo alla giudice se ci fosse un detto – e – non – detto fra lei e la Di Vaira. Ovviamente c’è e spunta subito a galla.

Sara Di Vaira rinfaccia Carolyn Smith di affrontare questioni lavorative sui social e mai parlandone di persona, come la stessa ballerina dice di fare. La Smith replica rimarcando le dichiarazioni di Costantino in cui ironizza sul mondo della danza sportiva come “vecchia e provinciale” tirando in ballo la chiusura delle palestre dovute al DPCM.

“Eh no. Buttarla sulla tv del dolore è una cosa meschina! Tanta gente nel ballo che soffre? È una affermazione un po’ cheap” sbotta Costantino rispetto al moralismo della giudice. Carolyn è stufa: “Senti, lascio stare perché l’ignoranza è una cosa brutta“. Prontamente della Gherardesca replica: “La tua ignoranza, Carolyn, sicuramente! Non capire l’ironia è una cosa gravissima. Chi non capisce che facevo ironia è ignorante! Mi spiace ma questa è la realtà”.

All’ennesimo rimbrotto della Smith, è il resto della giuria che prova a spiegarle che le affermazioni fatte da Costantino erano puramente satiriche. Persino Milly Carlucci difende il concorrente: “Lo ha fatto come iconoclasta! Lo fa per gioco!”. La discussione viene interrotta da voto per alzata di palette e l’unica insufficienza arriva da Carolyn Smith che, ancora visibilmente arrabbiata, rifila un sonoro 4 alla coppia.