Milly Carlucci strepitosa ballerina per una notte ironizza: “Abbiamo finito i soldi”

E’ scesa in pista con un medley al fianco dei suoi adorati maestri di Ballando con le stelle; delle creature che da anni ruotano intorno al mondo di Milly Carlucci e ci hanno regalato in 15 anni di programma tante, tante, bellissime emozioni. Professionalità, bravura, carisma: sono solo alcune delle doti di tutti i maestri di Ballando con le stelle che Milly ha voluto mettere in luce anche in quella che doveva essere la sua serata da ballerina per una notte. Con Samuel Peron al suo fianco si, ma anche con tutti i suoi adorati maestri che hanno regalato un grandissimo spettacolo al pubblico di Rai 1.

BALLANDO CON LE STELLE 2020: MILLY BALLERINA PER UNA NOTTE (VIDEO)

Di certo l’esibizione di Milly Carlucci nella puntata di Ballando con le stelle del 17 ottobre 2020 resterà alla storia. In questa edizione caratterizzata da tamponi, mascherine, distanziamento e via dicendo, per tutto il cast di Ballando con le stelle non sono mancati i problemi e ce ne saranno probabilmente anche degli altri, visto che siamo solo a metà percorso. Il compito di tutti i protagonisti però è quello di scendere in pista e provare a distrarre il pubblico a casa.

A dir poco sensazionale la nostra @milly_carlucci con Samuel Peron e tutti i maestri di Ballando con le stelle! ✨ pic.twitter.com/gmUlKi7j8q — Rai1 (@RaiUno) October 17, 2020

Lo ha fatto anche Milly nel ruolo di Ballerina con una notte. In questa edizione la conduttrice è molto meno legata all’istituzionale ruolo che l’ha tenuta come ingessata per anni. Si lascia andare, regala perle e chicche interessanti. E ieri ha anche ironizzato quando le è stato chiesto come mai finalmente fosse scesa in pista. “In realtà è perchè abbiamo finito i soldi” ha detto Milly Carlucci scherzando con la sua giuria. Bhè noi possiamo solo dire una cosa: molto meglio Milly che ha davvero ballato su quella pista, che tanti altri arrivati su Rai 1 solo per il tesoretto personale, non trovate?

Per Milly ovviamente, voto 10!