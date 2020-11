Alessandra Mussolini in finale a Ballando con Samuel Peron: “Non so se ce la farò”

Mancano pochissime ore alla finale di Ballando con le stelle 2020 e da Storie Italiane sono arrivate le ultime notizie circa quello che succederà domani sera su Rai 1. In diretta è intervenuta anche Milly Carlucci che ha spiegato cosa potrebbe succedere domani sera. Si parla chiaramente della coppia formata da Alessandra Mussolini e Maikel Fonts; il maestro è risultato positivo al covid 19 per cui non potrà scendere in pista al fianco di Alessandra. Essendo la Mussolini negativa a tutti i tamponi fatti, Milly Carlucci e la produzione di Ballando con le stelle hanno deciso di darle modo di scendere lo stesso in pista. Al suo fianco ci sarà Samuel Peron. Di questa novità parla anche Alessandra Mussolini a Storie Italiane.

ALESSANDRA MUSSOLINI IN FINALE CON SAMUEL PERON?

“Non ho ancora deciso cosa fare” ha detto la Mussolini in diretta su Rai 1. Alessandra infatti ha spiegato che al momento non se la sente di scendere in pista in finale senza aver mai provato. Tra poche ore andrà in sala prove dove per la prima volta vedrà la coreografia che deve fare insieme a Samuel Peron, con il quale non ha mai ballato prima. La Mussolini non pensa di farcela ed è molto scoraggiata tanto che Eleonora Daniele ha invitato Maikel a incoraggiare la VIP. Fonts ha quindi commentato: “Samuel è un grande professionista saprà come aiutarti”. Ma Alessandra non è ancora convinta. Ci ha pensato anche Roberta Bruzzone a darle la carica: “Adesso che finisce il collegamento va a provare subito”.

Tutti cercano di incoraggiare Alessandra per farla capire che deve darsi questa possibilità e deve scendere in pista nella finale di Ballando con le stelle. Ma la Mussolini continua a ribadire che deciderà solo alla fine, quando capirà se davvero può fare qualcosa al fianco di Samuel. “Visto che ci sono comunque sette coppie in gara sono sollevata, perchè lo spettacolo ci sarà lo stesso” ha chiosato la Mussolini.

Alessandra è davvero molto provata e rivedendo i video delle ultime ore, anche quello in cui diceva che non avrebbe partecipato alla finale, si commuove. Ci tiene però a dire di essere felice di come sono andate le cose, anche di aver mostrato un suo lato inedito, quello che si è visto nelle clip dove si è aperta.