Arisa ha un nuovo fidanzato: è un autore televisivo (Foto)

Una nuova vita per Arisa che non solo ha un nuovo fidanzato ma è l’amatissima prof di Amici e non ferma certo la sua musica (foto). Ieri sera l’abbiamo ammirata in tutta la sua spontaneità durante la presentazione dei big di Sanremo 2021, più sorridente che mai. Merito dell’amore? Il fidanzato di Arisa è Andrea Di Carlo e dopo qualche frecciatina di Rudy Zerbi è stato Andrea a svelare tutto. Una foto postata sul suo profilo social, un bacio alla cantante, riconoscibile anche se si vede ben poco, poi un’altra immagine, la coppia è in ascensore e non c’è dubbio: lei è Arisa. Andrea Di Carlo e Arisa si sono conosciuti per motivi professionali e poi le emozioni hanno fatto il resto. Manager e autore televisivo, lui è il titolare di Adc Management e da un po’ assiste anche la cantante lucana che diceva di non essere fidanzata ufficialmente.

DOPO LE FOTO POSTATE DA ANDREA C’E’ IL FIDANZAMENTO UFFICIALE PER ARISA?

E’ un periodo perfetto per l’artista nonostante fuori il mondo faccia un po’ fatica a fare tutto, invece per Arisa il momento è d’oro ed era ora. Durante il lockdown della scorsa primavera l’abbiamo vista soffrire, da sola a casa con i suoi cani, lontana dal suo precedente fidanzato. Lui era Lorenzo Zambelli, una storia d’amore durata nove anni tra alti e bassi; durata fino a pochi mesi fa.

Alle spalle di Arisa anche un altro legame importante, quello con Giuseppe Anastasi. Tutti fidanzati che in qualche modo erano e sono legati a lei e alla sua musica.