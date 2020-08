Arisa in spiaggia con il fidanzato, innamorati dopo tanti alti e bassi (Foto)

Una vacanza dolcissima quella di Arisa con il suo fidanzato in Sardegna, su una delle bellissime spiagge per confermare ancora una volta il loro amore. E’ la rivista Vero a pubblicare le foto della coppia che negli anni, ben nove, ha vissuto vari alti e bassi. Arisa e Lorenzo Zambelli continuano a scegliersi ma dopo vari tira e molla; come ha dichiarato la cantante sono sempre un po’ in bilico tra lasciarsi e sposarsi. Dalle immagini dei paparazzi è evidente che per loro questa estate sia un periodo perfetto. Durante il lockdown non è stato semplice per nessuno ma Arisa ha vissuto la quarantena da sola con i suoi cani che non portava nemmeno a fare una passeggiata, aveva troppa paura.

ARISA E LORENZO ZAMBELLI DOPO 9 ANNI SEMPRE INSIEME E INNAMORATI

Zambelli è l’imprenditore friulano che ha fatto innamorare l’artista lucana ma che le regala anche momenti tristi. Arisa non ha mai nascosto che il loro rapporto non è sempre perfetto ma questa volta potrebbe essere quella buona per decidere di fare il grande passo. Le foto che mostra Vero dicono che tra i due c’è grande passione, feeling, un sentimento che di certo non fa trasparire la noia.

Nel 2016 Rosalba Pippa confidò che tra loro non andava bene, che stava bene da sola e che avevano deciso entrambi di prendersi una pausa. Lo cantò nel brano La Notte, tra i versi “La vita può allontanarci, l’amore continuerà”. E infatti sono poi tornati insieme, da quel momento non si sono più lasciati e in spiaggia al mare sono davvero bellissimi.

Bella Arisa in bikini che non ha avuto timore di mostrare pancetta e smagliature con un primo piano che metteva in evidenza solo i difetti. Non tutte però hanno apprezzato il suo messaggio volendo vedere altro dietro la sua foto in costume.