Arisa in bikini mostra tutti i difetti, quelli che hanno tutte le donne (Foto)

E’ in vacanza in Italia Arisa che posa in bikini ma non per apparire al meglio, anzi per mostrare i suoi difetti, quelli più comuni a tutte le donne. Foto che devono fare riflettere perché chilo più chilo meno siamo tutte simili e in costume abbiamo gli stessi difetti. Ognuno di se stesso può vedere ciò che desidera, basta pensare a ciò che la società impone o che gli altri vorrebbero vedere. Sui social di finzione ce n’è tanta, Arisa ancora una volta fa notare che basta la posa giusta per apparire al meglio ma la realtà è un’altra. Smagliature, pancia per niente piatta, seno che il costume non riesce a trattenere e posa che non è certo da modella che vuole apparire al meglio. “Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea” scrive Arisa dice tutto.

ARISA IN SPIAGGIA DA’ UNA GRAN LEZIONE A TUTTI

In una sola foto i difetti più temuti dalle donne. In poche o forse nessuna posterebbero sui social una foto come la sua. Una foto che mette in evidenza una bella pancetta e tutto il resto. Tra i commenti anche quello di Caterina Balivo che non bada ai difetti e non si complimenta nemmeno con l’artista ma chiede la marca del costume indossato.

Sono vacanze al sole per Arisa che in un altro scatto si mostra al meglio evitando di inquadrare troppo, distesa sul lettino. Nelle sue storie Instagram altre foto ma sono soprattutto il mare e il sole al centro delle sue vacanze. Una coccola al cane, le foto di una bimba bellissima e poi tutto il relax sotto il sole e al tramonto.

Tra i commenti un fan le chiede di apparire così o almeno senza ritocchi anche sulla prossima copertina del nuovo album. Arisa apprezza, ride e applaude.

Arisa in bikini mostra tutti i difetti, quelli che hanno tutte le donne (Foto) ultima modifica: da