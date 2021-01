Damiano Carrara mostra il volto della sua fidanzata ma manca un dettaglio importante (Foto)

Chi è la fidanzata di Damiano Carrara? Una nuova foto dello chef, un post condiviso ieri sera e adesso non c’è più alcun dubbio e le fan si disperano. Ben tre cuori rossi e un semplice “Buona serata” ma è la bellissima ragazza bionda che è al suo fianco a infrangere i sogni di chi seguiva Damiano Carrara non solo per le sue ricette. Sembra invece che lui abbia davvero perso la testa, si sia innamorato: finalmente c’è la foto con il volto della sua fidanzata. Ci aveva mostrato prima un sorriso, poi un profilo davanti all’albero di Natale e così c’era chi sperava che la misteriosa ragazza dai lunghi capelli biondi magari fosse una amica o una parente e a cui è legatissimo. Ieri sera invece la fidanzata di Damiano è apparsa in tutta la sua bellezza ma manca un dettaglio importante: non c’è il suo nome, impossibile sapere come si chiama. Nessun tag mentre le fan dello chef più sexy della tv chiedono di fare l’ultimo passo e mostrare il suo profilo social.

DAMIANO CARRARO LO CHEF PIU’ RISERVATO DELLA TV

Le fan si trasformano in investigatrici e pensano possa essere una influencer, altre sono sicure che la fortunata non abbia alcun profilo social. La coppia è in auto ed è la fidanzata di Carraro a scattare il selfie.