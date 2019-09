Bake Off Italia 2019: Fuori Olena ma è guerra fra Martina e Damiano Carrara

Se è vero che i panni si lavano in famiglia… anche nella grande famiglia di Bake Off Italia 2019 è tempo di scontri. Ma questa volta ad accendere gli animi non è uno scontro fra due pasticceri amatoriali ma addirittura fra un concorrente ed un giudice, il bel Damiano Carrara per esattezza.

La guerra fra i due è scoppiata durante la fase degli assaggi e del successivo svelamento della classifica delle torte realizzate durante la prova tecnica. Durante gli assaggi, infatti, Benedetta Parodi ha rivelato ai giudici che la torta realizzata da Martina aveva delle tagliatelle realizzate sia con albume che con tuorlo; un procedimento non richiesto della ricetta della prova tecnica ma ugualmente attuato dalla concorrente perché a suo parere era il modo più giusto di fare per procedimento…





Bake Off Italia 2019: Martina contro Damiano Carrara

Una volta che Damiano Carrara ed Ernst Knam hanno rivelato a tutti il piazzamento in classifica della sua torta, Martina ha preso parola per spiegare ai giudici perché ha deciso di prendere una sua iniziativa in merito alla realizzazione di queste tagliatelle che sono servite per guarnire e riempire la torta.

La concorrente ha spiegato che sua nonna era una sfoglina e dunque ha preferito seguire gli insegnamenti della sua parente invece di quelli della ricetta fornita dalla produzione. “Io non sto zitta… neanche sotto tortura” ha esclamato in un confessionale.

Ovviamente Damiano Carrara gli ha risposto senza esitazione, spiegandogli che l’uso dell’uovo intero non avrebbe reso corretta ed omogenea la cottura in forno delle tagliatelle ma anche della torta che le sorreggeva. Una affermazione che la concorrente non ha potuto far altro che constatare con mano visto che il fondo della suo dolce era effettivamente crudo.

Bake Off Italia 2019: il riassunto della quarta puntata

Con l’ospitata di Benedetta Rossi, la puntata non poteva che essere ispirata al mondo della cucina casalinga. La prova creativa ha chiesto ai pasticceri amatoriali di realizzate tre torte furbe: ovvero tre dolci ritagliati da uno stesso doppio strato di pan di spagna.

La prova tecnica, invece, ha chiesto a tutti di realizzare una inconsueta torta piena di tagliatelle. E, per finire, la prova a sorpresa di Clelia D’Onofrio è stata una ricetta svuota frigo: ad oggi concorrente è stato consegnato il contenuto di un frigo da usare interamente per realizzare una torta.

La peggiore della settimana è stata Olena, che ha dovuto abbandonare il programma. Per la seconda volta, invece, il migliore è stato Riccardo che ha mantenuto il Grembiule Blu.





