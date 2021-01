Clizia Incorvaia col pancino, l’influencer è incinta e Paolo Ciavarro diventa papà? (Foto)

Una favola d’amore moderna quella tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro perché sembra che la dolce influencer sia incinta, lo dice il pancino che sembra spuntare dai suoi abitini aderenti. Le foto sui social sembrano volere celare il ventre arrotondato, in più Clizia Incorvaia indossa sempre felpe o altro tutto in versione large. Sono due brevi video che hanno fatto sorgere il dubbio a molti fan della coppia. Il pancino di Clizia è appena accennato ma c’è tutto, a meno che questo sia il risultato delle feste di Natale. La biondissima fidanzata di Paolo Ciavarro è così magra che anche un filo di pancia diventa evidente. Al momento nessuno dei due ha smentito la dolce notizia ma c’è anche un altro dettaglio che fa pensare che Clizia Incorvaia sia incinta.

CLIZIA INCORVAIA MAMMA NEL 2021 DEL SECONDO BEBE’

In attesa della conferma della dolce attesa di Clizia Incorvaia si può notare che pochi giorni fa lei ha condiviso sul suo profilo social lo scatto di quando era in dolce attesa della sua piccola Nina. Che sia solo una coincidenza? C’è da dire che la coppia non ha mai nascosto il desiderio di avere un figlio, soprattutto Paolo aveva già preparato Eleonora Giorgi alla possibilità di avere un nipotino. La nonna non vede l’ora, non attende altro.

Se Clizia è davvero incinta si aggiunge alla lunga lista di mamme vip in dolce attesa durante la pandemia. Di certo Clizia e Paolo si aggiungono alla lista delle coppie che hanno partecipato al Grande Fratello e lì più di tutto hanno trovato il vero amore.