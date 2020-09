Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi: nuora e suocera sono legatissime e Paolo Ciavarro commenta (Foto)

Molti credevano che Clizia e Incorvaia ed Eleonora Giorgi non sarebbero mai andate d’accordo, che magari l’attrice mamma di Paolo Ciavarro fingesse che la nuora le piacesse, invece erano solo pettegolezzi. Con una foto postata sia da Eleonora Giorgi che dalla Incorvaia è sparito ogni dubbio, “Suocera iconica” ha commentato l’ex gieffina nella didascalia. “Nuora iconica” ha commentato la Giorgi scambiandosi l’un l’altra cuoricini e “ti voglio bene”. Ciavarro è al settimo cielo, con la partecipazione al GF Vip ha reso felici le donne della sua vita. “Vedo doppio” il commento di Paolo Ciavarro che ha aggiunto risate e cuori. Sembrano davvero più madre e figlia che suocera e nuora. Entrambe bionde, gli stessi occhiali da sole, vestite di bianco, insomma tutto perfetto in famiglia.

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO FESTEGGIANO IL LORO AMORE

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta per iniziare e la coppia avrà così altri motivi per emozionarsi ricordando come è iniziata la loro storia. Intanto Clizia e Paolo hanno appena festeggiato un altro mese insieme. Sono fidanzati da sette mesi e per l’occasione hanno scelto un posticino meraviglioso con vista sul Colosseo di notte.

“Accanto a te brillo sempre” ha scritto sempre lei, la dolce Incorvaia, per fare gli auguri al loro amore, per mostrare il loro amore. “Ciavarro sei stato accontentato, indosso il tuo abito preferito” sembrano due ragazzini alla prima cotta ma è lei la più romantica. “Trovarsi ed essere pazzi insieme” ha aggiunto sempre l’ex moglie di Francesco Sarcina. Paolo Ciavarro le ha risposto: “E non c’è cosa più bella”. La favola continua per la gioia della famiglia e di tutti i fan della coppia. Non c’è dubbio che insieme siano bellissimi e che la loro storia sia vera. Eleonora Giorgi continua a fare il tifo per loro, almeno fino a quando vedrà suo figlio felice.