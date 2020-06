Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro dicono no a Temptation Island VIP: “Non è il nostro genere”

Temptation Island Vip si farà. La notizia è ormai ufficiale e pare che la produzione sia già a caccia di coppie del mondo dello spettacolo. E a proposito di questo sono già arrivate le prime indiscrezioni. Dopo la notizia della possibile partecipazione di Antonella Elia insieme al suo fidanzato Pietro Delle Piane è arrivato anche il primo rifiuto. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno detto di no alla nuova edizione di Temptation Island Vip. Loro si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e, con il fatto che la loro passione già era stata puntata dalle telecamere, in pochi si aspettavano un loro rifiuto al reality delle tentazioni.

Temptation Island Vip, ecco perché Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno rifiutato

Ma come mai la coppia, che da poco è tornata insieme dopo la quarantena, ha deciso di prendere questa decisione? A svelare le motivazioni è stata Clizia Incorvaia in una recente intervista per il programma radiofonico Turchesando. “Temptation Island Vip? Ce l’hanno già proposto ma abbiamo rifiutato. Maria è una persona stupenda ma questo non è proprio il nostro genere. Non è il nostro modus operandi” ha così affermato la Incorvaia. Quindi Clizia e il suo Paolo Ciavarro hanno forse cambiato opinione sui reality show dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip? Chi lo sa. Probabilmente la coppia vuole finalmente godere l’amore lontano dalle telecamere dopo il lungo periodo in cui non si sono visti a causa del lockdown.

Temptation Island Vip: e adesso su quali coppie si punta?

Rifiuti a parte, bisogna comunque pensare a quali coppie piazzare sull’isola delle tentazioni quest’anno. Non è ancora chiaro se Antonella Elia e Pietro Delle Piane abbiano accettato di partecipare alla nuova edizione di Temptation, certo è che non è arrivata alcuna smentita. Tra le varie indiscrezioni c’è già una nuova coppia che potrebbe mettere alla prova i sentimenti. Di chi stiamo parlando? Delle dama più famosa d’Italia, Gemma Galgani, e Sirius. Presto sicuramente avremo ulteriori nomi e soprattutto le prime conferme. A giudicare da queste prime due indiscrezioni dobbiamo aspettarci senz’altro un’edizione scoppiettante!