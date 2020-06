Gemma Galgani e Nicola pronti per Temptation Island VIP? Vivarelli opta per Venezia

Si lavora alla nuova edizione di Temptation Island VIP ma nulla al momento sembra essere definitivo. Le coppie che si candidano a questa edizione, ancora una volta sembrano essere diverse. Si è già parlato di una coppia data da molti per certa, quella formata da Antonella Elia e dal suo fidanzato Pietro ma da qualche ora spunta anche un’altra coppia molto chiacchierata che potrebbe sbarcare in Sardegna sull’Isola delle tentazioni…Noi ci vedremmo benissimo Giovanna Abate e Sammy, a dirla tutta, immaginando oggetti volanti e insulti a my friend in ogni dove…Ma a quanto pare la redazione di Temptation Island VIP avrebbe già messo gli occhi addosso a un’altra coppia che orbita nel mondo di Uomini e Donne; parliamo di Nicola Vivarelli e Gemma Galgani che a quanto pare, una volta finito il programma, hanno continuato a vedersi e a sentirsi…

NICOLA VIVARELLI E GEMMA GALGANI PRONTI PER TEMPTATION ISLAND VIP 2020?

Non è la prima volta che il nome di Gemma viene associato al programma di Canale 5. Anche quando stava insieme a George si era pensato che potessero essere una coppia perfetta per il programma di Mediaset. Ma a quanto pare l’edizione 2020 potrebbe essere quella della svolta. Nicola, con una differenza d’età notevole, oltre 40 anni rispetto a Gemma, potrebbe essere corteggiatissimo da parte di giovani pulzelle in cerca di fama, followers e visibilità. Perderebbe quell’appeal che lo ha contraddistinto con quelle risposte sempre pronte che hanno fatto credere a tutto il pubblico di Uomini e Donne che stesse recitando un perfetto copione?

Negli anni abbiamo visto anche anche i maschietti non scherzano quando si tratta di Gemma Galgani: in centinaia sono stati pronti a tutto per di avvicinarsi a lei, peccato che, dieci anni dopo, sia ancora sola. Al momento meno single del solito…

Potrebbero essere la coppa perfetta per uno dei pochi programmi inediti che Mediaset metterà in palinsesto in estate? Vedremo…

Una cosa è certa: la partecipazione a Temptation Island VIP permetterebbe al Vivarelli di prolungare il suo fidanzamento a distanza di sicurezza. Si tratterebbe infatti di vivere altre 3 o 4 settimane distante dalla Gemma. Forse non sarebbe male come ipotesi….