La mamma di Nicola Vivarelli su Chi: “siamo state noi a spingerlo verso U&D” ma i conti non tornano

Si è chiusa ieri l’edizione 2019-2020 di Uomini e Donne ma dei protagonisti del programma di Canale 5 si continua a parlare anche fuori gli studi di Canale 5. Questa settimane, in edicola sulla rivista Chi, un nuovo articolo dedicato al programma di Maria de Filippi e in particolare alla famiglia di Nicola Vivarelli. Il corteggiatore di Gemma Galgani non ha mai nascosto di essere molto legato a sua madre e a sua nonna. Raccontava che proprio la nonna era una fans di Gemma Galgani. E nell’intervista, la mamma di Nicola spiega che proprio lei in qualche modo lo ha invogliato a intraprendere il percorso nel programma di Canale 5. La signora spiega:” Lo ammetto: siamo io e nonna Anna ad aver avvicinato Nicola a Uomini e donne. Siamo fan del programma e quando mio figlio, che lavora come ufficiale di Marina, tornava a casa dopo lunghi viaggi, si accomodava con noi per osservare il programma.”

E ancora: “ I suoi commenti per Gemma sono stati sempre più coinvolgenti. Un giomo mi ha detto: “Vado a corteggiarla. Mi piace” E noi abbiamo visto felicità nei suoi occhi”. Strano però perchè il racconto fatto da Nicola, una volta arrivato nello studio di Canale 5, non è stato proprio lo stesso. Il giovane aveva si spiegato che seguiva il programma insieme a sua madre e a sua nonna ma quando Tina e le altre dame gli avevano chiesto se sua mamma sapesse della decisione di corteggiare Gemma, lui aveva risposto che la sua famiglia non ne sapeva nulla. Strano considerato il fatto che in questa intervista la madre di Nicola dica di esser stata informata con una frase tipo “Vado a corteggiarla, mi piace.”. Il Vivarelli infatti nello studio di Canale 5 si è presentato dicendo che probabilmente la sua famiglia avrebbe appreso della sua decisione solo dopo la puntata in onda. E infatti nelle successive puntate, Gemma e la madre di Nicola si sono anche sentite…

MAMMA E NONNA DI NICOLA VIVARELLI PAZZE DI GEMMA GALGANI

E le risposte continuano anche dopo a non essere coerenti con la prima affermazione. La mamma di Nicola infatti dichiara: “Lui da subito era presissimo. Ricordiamoci che per lavoro ha girato il mondo, ha una mentalità molto aperta. Gemma da subito lo ha conquistato con il suo modo di parlare d’amore. Passa del tempo e mi dice che va a Roma per un colloquio, mi svela che deve incontrare delle persone per lavorare su uno yacht, dato che le crociere sono ferme. Quel pomeriggio accendo la tv e lo trovo lì. Ha fatto la sorpresa sia a me sia a nonna. Lo abbiamo scoperto cosi…” quindi con questa risposta conferma la versione di Nicola ma smentisce quanto detto da lei prima…Misteri! In ogni caso la famiglia di Nicola sembra appoggiarlo in questa sua decisione, li vedremo presto insieme a Gemma per un barbecue di famiglia?

La mamma di Nicola difende suo figlio anche dalle accuse di chi pensa che sia tutta una messa in scena e spiega: “Non c’è nessuna fiction, non ci sono tìdanzate nascoste negli armadi. Questa e la verità che non ha bisogno di altre spiegazioni. Le fake news ormai sono all’ordine del giorno, ma gli insulti non li accetto. Questo mi ha dato fastidio.“