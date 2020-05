U&D, Gemma Galgani già pazza di Nicola ma nessuno crede alla buona fede del giovane ufficiale

Quante cose accadono nel mondo di Uomini e Donne! Sembra che anche le irriducibili sostenitrici di Gemma Galgani questa volta si siano arrese, gettando la spugna. Pare proprio che questa volta Gemma l’ha combinata grossa. Scegliendo di tenere in studio Nicola, il corteggiatore di 26 anni, ha fatto ricredere anche le signore sue fans accanite che da sempre credevano che stesse realmente cercando l’amore. A quanto pare sono infatti pochissime le persone che riescono a credere che con un ragazzo di 26 anni si possa vivere una favola e si possa trovare davvero l’amore. Da nord a sud Italia tutti pensano che Nicola sia una persona falsa, arrivata in studio solo per la visibilità e non perchè sta cercando qualcosa da Gemma. O meglio dalla Galgani, a detta di chi commenta sui social il programma, Nicola sta cercando solo una opportunità. Quella di poter stare al centro dello studio, moltiplicare i followers, magari fare anche qualche copertina sui giornali. Tutto questo senza pensare ai reali sentimenti di Gemma. Qualcuno crede che la dama sia ingenua e prova quasi pena per lei. Ma come si può essere ingenui se hai davanti decine di persone, Tina su tutte, che continuano a farti notare che no, non può esistere una storia tra te e un ragazzo che ha 40 anni di meno? In amore si sa, tutto può succedere ed è sempre complicato giudicare. Ma forse a Nicola una chance l’avremmo data se tutto questo fosse successo fuori dallo studio e non a Uomini e Donne dove ci sono quelle seggioline rosse che fanno gola a tanti.

Ma se a Gemma tutto questo sta bene, perchè la cosa dovrebbe riguardarci?

A UOMINI E DONNE TUTTI CONTRO GEMMA E NICOLA: AMORE CONTRASTATO

E’ anche vero che la ex fidanzata di Nicola, che pare nelle ultime ore ne abbia dette di ogni sul suo conto, non era proprio una ragazzina, avendo 47 anni ( almeno così sembra risultare dalle notizie di gossip emerse nelle ultime ore). Per cui potrebbe anche esser vero che a Nicola piacciono le donne con qualche anno in più. Ma con 40 anni in più?

C’è anche da dire che di uomini della stessa età di Gemma l’hanno solo usata per farsi largo nel mondo della tv, per cui non c’è molta differenza…Nel frattempo però vi segnaliamo che Nicola è passato da 3 mila Followers a 30 mila nel giro di una sola settimana…