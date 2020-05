Nicola Vivarelli da 4 mila a 24 mila followers in tre giorni ma lui sarebbe realmente pazzo di Gemma

Non ci crede nessuno, forse solo Gemma Galgani. Ma c’è una novità: le persone che conoscono Nicola Vivarelli rivelano che davvero il giovane è interessato alla dama torinese del trono over di Uomini e Donne. Sarà vero? Sarà falso? Non lo sappiamo ma al momento c’è un dato. Da quando Uomini e Donne è tornato in onda con la nuova versione, accogliendo di nuovo in studio Gemma e anche i suoi corteggiatori, per Nicola qualcosa è cambiato. Il ragazzo nella vita è un ufficiale di marina, ha il suo lavoro e a quanto pare non è interessato ad altro. Ma sul profilo Instagram, c’era anche il nome di una agenzia con la quale Nicola collabora e collaborava. In molti quindi hanno pensato che fosse stata l’agenzia a puntare su di lui.

Oggi però sul profilo Instagram di Nicola non c’è nessuna indicazione circa questa agenzia. Lo spiega anche la persona che lavora e lavorava insieme al corteggiatore di Gemma che a quanto pare nel tempo libero si diletta come modello: non è stata l’agenzia a spingere il giovane verso le braccia di Gemma Galgani, anzi. In agenzia nessuno sapeva nulla. Sta di fatto però che sul profilo Instagram di Nicola Vivarelli, in soli tre giorni, si è passato da circa 4 mila followers a 24 mila. Un salto notevole per il corteggiatore della Galgani.

NICOLA VIVARELLI E’ DAVVERO INTERESSATO A GEMMA GALGANI?

Fabio Filiziano, il titolare dell’agenzia alla quale Vivarelli detto Sirius è iscritto, ha spiegato che in agenzia nessuno sapeva di questo colpo di testa. Tutti però erano a conoscenza dell’interesse, che a quanto pare sarebbe reale, di Nicola per Gemma. Il giovane infatti da mesi parlava di come Gemma fosse sempre vittima di attacchi, di come fosse pronto a proteggerla e di come gli dava fastidio il trattamento che Tina riservava alla dama.

La sentiva sua, ancora prima di conoscerla…

Voi ci credete?