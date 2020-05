Nicola Vivarelli è il corteggiatore 26enne di Gemma Galgani a U&D

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 4 maggio 2020 Gemma Galgani ha finalmente incontrato il suo corteggiatore misterioso. Nelle ultime settimane infatti la donna in chat ha iniziato a conoscere dei nuovi corteggiatori che si sono fatti avanti per lei. Tra questi anche Nicola, che Gemma aveva conosciuto con il nickname di Sirius. Nel vedere i video si era capito che il ragazzo avesse davvero 26 anni anche se Gemma continuava a dire di credere che ne avesse molti di più visto che lei ci aveva parlato e si era resa conto di una certa maturità.

Nel giro di pochi secondi sui social è iniziata la caccia anche al cognome del giovanissimo corteggiatore di Gemma. Tutti volevano sapere chi fosse e se davvero nella vita reale facesse quello che ha raccontato a Gemma. Pochi minuti di ricerca ed ecco che anche il cognome del corteggiatore, con tanto di profilo instagram è finito sui social.

Il giovane Nicola esiste davvero anche nella realtà, si chiama Nicola Vivarelli ed è davvero in marina come aveva raccontato. Agli occhi dei più attenti però non è sfuggito anche un altro dettaglio presente sul profilo social: Nicola lavora già per una agenzia, e questo ha fatto si che molti spettatori del programma di Canale 5 parlassero di business.

NICOLA VIVARELLI E’ IL NUOVO CORTEGGIATORE DI GEMMA GALGANI

Nicola detto Sirius, è a Uomini e Donne solo in cerca di visibilità? Effettivamente è la prima volta che nel trono over ci sia una possibile coppia con una differenza di età così importante. Ricordiamo infatti che Nicola ha 26 anni mentre Gemma ne ha 70. E’ vero che siamo ancora nella fase della conoscenza, è vero che tutto fa brodo e spettacolo, ma possiamo davvero credere che un giovane che ha ancora tutta la vita davanti possa essere interessato a una donna di 70 anni per quanto Gemma se li porti benissimo e per quanto nel suo spirito si senta meno di 20 primavere?

Non ci resta che seguire queste nuove puntate di Uomini e Donne che sicuramente a differenza di quelle andate in onda la scorsa settimana, saranno seguitissime dal pubblico anche per le gesta del giovanissimo Nicola Vivarelli. Quando durerà alla corte di Maria?

Di Nicola Vivarelli sappiamo pochissimo, a quanto pare vive a Forte dei Marmi e ovviamente ama moltissimo il suo lavoro. A quanto pare non disdegna le pose artistiche, sarà anche un modello?