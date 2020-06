Antonella Elia e il fidanzato Pietro a Temptation Island Vip 2020: il trash è garantito

Tutto pronto per Temptation Island VIP 2020. Con l’arrivo dell’estate, gli appassionati telespettatori di Canale 5 e fan di Maria De Filippi non attendono altro che la nuova edizione di Temptation Island. Nonostante la pandemia pare che, anche quest’anno, il programma tv non farà eccezione e andrà comunque in onda con le dovute accortezze. Le date per la messa in onda ancora non sono state confermate ma in tv c’è già un promo che spinge le coppie a provare l’esperienza dell’isola delle tentazioni. Quindi si farà senz’altro anche la versione nip! Appena poche ora fa è arriva una indiscrezione che riguarda la versione Vip di Temptation Island.

Secondo TvBlog, infatti, una delle coppie del mondo dello spettacolo a mettere in gioco i sentimenti sarà quella formata da Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. Effettivamente, visti gli ultimi trascorsi tra i due, in molti già si aspettavano la notizia.

Temptation Island Vip 2020, Antonella Elia metterà finalmente alla prova Pietro?

Mentre Antonella Elia partecipava al Grande Fratello Vip, i gossip su Pietro Delle Piane hanno portato la donna in uno stato confusionale sulla relazione. Pietro ha spesso e volentieri negato i rumors sui presunti flirt, peccato però che anche la macchina della verità a cui si è sottoposto ha rivelato che Delle Piane non racconta come stanno le cose realmente. Antonella nella casa più spiata d’Italia aveva anche pensato di lasciare il suo compagno dopo le paparazzate e le indiscrezioni sul suo conto. In realtà si è poi tutto concluso con il noto bacio al rossetto visto che la Elia e Pietro sono tornati insieme.

Temptation Island Vip 2020: si attende la conferma sulla partecipazione di Antonella Elia con Pietro

Visti i precedenti, insomma, Antonella Elia probabilmente vuole mettere definitivamente alla prova Pietro Delle Piane circondandolo di belle ragazze single. Ancora la notizia della partecipazione della coppia a Temptation Island Vip è solo una indiscrezione. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la conferma ufficiale. Certo è che se Antonella Elia e il fidanzato Pietro parteciperanno davvero al programma tv di Canale 5 dobbiamo aspettarci davvero di tutto! Continuate a seguirci perché presto vi daremo aggiornamenti al riguardo.