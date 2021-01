La dolcissima dichiarazione d’amore di Giulia de Lellis al suo Carlo: “Più unico che raro”

Questo pomeriggio Giulia de Lellis ha dedicato qualche minuto del suo tempo alle chiacchiere con i follower; e così le persone che la seguono hanno iniziato a chiederle un po’ di tutto! Chiaramente grande curiosità in merito alla sua vita sentimentale. E infatti le domande di chi segue Giulia sono andate quasi tutte in una direzione. La de Lellis quindi si è aperta con i suoi fan e ha risposto alle loro domande facendo anche una dolcissima dichiarazione d’amore al suo attuale fidanzato, Carlo Gussalli Beretta.

Giulia ha subito precisato, per l’ennesima volta, che lei non guarda altri ragazzi quando è fidanzata e che quindi la storia con Carlo, è iniziata tempo dopo la fine della sua storia con Andrea Damante. “Certo avrei preferito non innamorarmi di un ragazzo che mi era stato presentato dal mio ex” ha detto Giulia che però ha anche aggiunto, che Carlo e Andrea Damante non erano poi così grandi amici e anche che l’ex tronista, nel frattempo, si era anche fidanzato per cui lei alla fine ha seguito il suo cuore e si è lasciata andare alla scoperta di questo amore che stava sbocciando.

La dolcissima dichiarazione d’amore di Giulia de Lellis al suo Carlo

Per Carlo, Giulia ha solo dolcissime parole. Lo definisce la persona migliore che abbia mai incontrato, piena di tante cose da scoprire, attento, speciale. Ed è grata per avere Carlo nella sua vita: “E’ la persona in assoluto tra le più incredibili di sempre” ha detto la de Lellis parlando del suo fidanzato.

Alcune fan le fanno notare che Carlo sembra un tipo un po’ timido, forse persino freddo. Giulia invece risponde dicendo che è una persona molto coccolona ma che lei ha preferito non mostrare tanto del privato perchè vuole tutelare questa storia d’amore. “Carlo è più unico che raro” ha detto Giulia del suo fidanzato. Dolcissime parole che di certo faranno felice Beretta!