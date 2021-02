Belen in cucin con la sorella di Antonino parlano di gelosia e gravidanze (Foto)

Belen ha una nuova cognata, la sorella di Antonino Spinalbese, e anche per Lucia ci sono le presentazioni sui social (foto). Un pomeriggio rilassante a casa della famiglia di Antonino e mentre la più piccola dei fratelli Spinalbese prepara camomilla e tisane, Belen Rodriguez riprende tutto con il telefonino. Niente shooting, progetti di lavoro o dettagli meravigliosi, nessun tutorial o pose sexy, questa volta c’è solo la meraviglia di stare in famiglia, con la famiglia del suo compagno. Chiacchiere e risate in cucina, come si fa sempre tra amiche, ma Antonino Spinalbese è sempre lì presente con le sue t-shirt. Anche il suo broncio è sempre lo stesso mentre Belen invece ormai ride sempre, felice, bellissima. La showgirl è pazza di sua cognata che è simpaticissima. Un delizioso siparietto casalingo in cui saltano fuori gelosia e gravidanze.

BELEN E LA COGNATA LUCIA

Sembrano già alleate Belen e la sorella di Antonino, prendono in giro l’ex hair stylist, dicono sia molto geloso. La Rodriguez aggiunge che soprattutto è geloso della sorella. Arriva la battuta ironica di Lucia: “Pensa veramente quando gli dirò che sono incinta!”. Tutti scoppiano a ridere: è l’annuncio che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese aspettano un bebè?

Per il momento tutto tace, i dettagli ci sono e Belen non si mostra mai a figura intera. I bene informati dicono che lui non veda l’ora di dirlo a tutti. Manca poco, non possono nascondere per sempre una notizia così bella. Intanto, la famiglia è sempre il posto più bello e la showgirl argentina lo sa bene.