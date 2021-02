Andrea Iannone e la figlia di Umberto Tozzi, la coppia pizzicata a Milano (Foto)

Se Belen annuncia la dolce attesa il gossip non può non occuparsi dei suoi ex fidanzati e appare di nuovo Andrea Iannone, forse di nuovo innamorato. Sulla rivista Chi le foto di Andrea Iannone con la figlia di Umberto Tozzi, sembrano consumare un pranzo romantico ma non c’è al momento nessuna conferma. Lei è bellissima, è la figlia del noto cantante, splendida modella, il suo nome è Natasha Tozzi. Sono stati pizzicati insieme in un locale del centro di Milano e dopo il pranzo ognuno ha preso la propria auto ma dicono che entrambi fossero diretti nella stessa direzione, fuori città e forse verso Lugano. E’ lì che Andrea Iannone vive ed è lì che in molti immaginavano avrebbe abitato anche Belen Rodriguez. Invece, è andata in modo molto diverso.

ANDREA IANNONE E NATASHA TOZZI, SOLO AMICIZIA O UN DOLCE AMORE?

Dopo Belen per il motociclista c’è stata Giulia De Lellis e poi forse è stato molto discreto nel non farsi scoprire con altre storie d’amore. Questa volta Chi l’ha beccato con la bellissima ragazza bionda che nemmeno la mascherina ha protetto dai paparazzi indiscreti.

Lei pantaloni di pelle neri aderenti, capelli biondi raccolti e lui che sembra del tutto preso da lei. Usciti dal locale dicono che abbiano finto di prendere strade diverse, ed è questo che ha insospettito tutti. Forse la loro serata è proseguita nella villa del motociclista, a Lugano. Un appuntamento tra Andrea e Natasha che Chi definisce indiscreto. Lei modella, lui motociclista, il dolce pettegolezzo piace a tutti. Ricordiamo che Natasha Tozzi è l’ex compagna di Stefano Ricucci.