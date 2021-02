Ivana Icardi è incinta e il compagno svela il nome della bimba (Foto)

In molti ricorderanno Ivana Icardi, è incinta ed è al settimo cielo perché, come annuncia lei, adesso ha due amori nella sua vita. In una foto l’amore tra Ivana Icardi e Hugo Sierra, l’ecografia della loro piccola e così la favola d’amore prosegue. Non tutti però ricordano chi è Ivana: è la sorella di Mauro Icardi, cognata di Wanda Nara, ex gieffina. Ha partecipato al Grande Fratello Nip ed è stata più volte ospite nei programmi di Barbra D’Urso. Il compagno, papà della sua bimba, è un ex giocatore di basket uruguaiano. Lui è arrivato nella sua vita dopo l’addio a Galesio. Si sono incontrati in un reality show e in pochi pensavano che da quell’amore potesse arrivare una nuova vita, una vera storia d’amore. La cognata di Wanda Nara invece ha appena dato l’annuncio e su Instagram ha postato il suo scatto più bello.

IVANA ICARDI: “ADESSO GLI AMORI DELLA MIA VITA SONO DIVENTATI DUE”

Gioia immensa per lei e per Hugo Sierra che è andato oltre, preso dall’euforia del momento ha postato la stessa foto di Ivana ma ha anche aggiunto il nome scelto per la loro bimba: “Benvenuta alla nostra Giorgia”.