Ivana Icardi e Hugo Sierra si baciano a Supervivientes, Adara difende Gianmarco Onestini: “Ridicoli”

La nuova edizione di Supervivientes è iniziata da poco eppure già fa parlare. Ivana Icardi e Hugo Sierra si sono baciati! Eravamo abbastanza sicuri che tra di loro sarebbe nata una certa amicizia visto che entrambi hanno avuto a che fare con questioni di cuore relative alla nuova coppia Gianmarco Onestini e Adara Molinero. Adesso però altro che amicizia… Tra Hugo e Ivana è scattata proprio la passione. Sierra e la sorella di Mauro Icardi sembrano una vera coppia all’Isola dei Famosi spagnola. C’era da aspettarselo? Era tutto un programma? Adara e Gianmarco hanno commentato il bacio? Andiamo subito a scoprirlo.

Supervivientes, Ivana Icardi bacia l’ex di Adara: vendetta su Gianmarco Onestini?

Durante i primi giorni trascorsi a Supervivientes, Ivana Icardi e Hugo Sierra sono sembrati fin da subito in sintonia. I due naufraghi si sono avvicinati ogni giorno di più fino ad arrivare subito al bacio. Se per il popolo del web la cosa era programmata per fare un dispetto ai rispettivi ex (anche se con Gianmarco non c’è mai stata una storia!), Ivana Icardi è rimasta piuttosto sorpresa da questo feeling inaspettato con Hugo Sierra. Quello che più avrebbe fatto pensare Ivana è la grande differenza di età tra lei e l’ex di Adara Molinero, l’attuale fidanzata di Onestini. E’ proprio grazie a Gianmarco che la Icardi e Hugo si sono avvicinati perché hanno commentato Onestini.

Ivana Icardi bacia Hugo a Supervivientes e parla di Gianmarco: il commento di Adara

Ma che cosa ha avuto da dire Ivana Icardi su Gianmarco Onestini? Secondo la concorrente di Supervivientes, Onestini al Grande Hermano Vip si è comportato diversamente dal reality italiano (dove hanno partecipato insieme e dove hanno avuto modo di avvicinarsi). Per Ivana, Gianmarco in Spagna ha soltanto voluto fare televisione senza pensare troppo al fatto che Adara Molinero fosse fidanzata al di fuori della casa. E proprio Adara non ha potuto non commentare le parole dei due naufraghi e questo avvicinamento troppo sospettoso. “Mi sembra ridicola questa vicinanza” sono state le parole della fidanzata di Gianmarco Onestini. “Vogliono farci ingelosire ma non ci riusciranno. Tutto quello che Ivana ha raccontato sulla storia con Gianmarco è falso. E’ successo nei suoi sogni. Le sarebbe piaciuto però non è successo”.

E voi la pensate come Adara Molinero? Ivana Icardi e Hugo Sierra si sono avvicinati per altri fini?