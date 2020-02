A Supervivientes Spagna non c’è Gianmarco Onestini ma due persone che potrebbero raccontare molto di lui

In Spagna è partita proprio ieri, giovedì 20 febbraio 2020, la nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi. Tra i concorrenti del reality show di quest’anno ci sono pure Ivana Icardi e Hugo Sierra, due personalità diverse ma per chi ha seguito il percorso di Gianmarco Onestini al GF italiano e poi in Spagna, sa che c’è dell’altro dietro a questi due personaggi. La presenza della sorella di Icardi e dell’ex di Adara Molinero a Supervivientes potrebbe aprire molte volte l’argomento Gianmarco Onestini. Il ragazzo è intanto reduce dal grande successo in Spagna dopo la vittoria a El tiempo del descuento.

Sierra e Ivana Icardi a Supervivientes: Gianmarco Onestini protagonista senza volerlo?

Ivana Icardi e Hugo Sierra potrebbero parlare molto di Gianmarco Onestini. Quando lui ha partecipato al Grande Fratello italiano si è molto avvicinato alla sorella di Mauro Icardi ma sappiamo bene come è andata poi a finire tra di loro. Anche Hugo Sierra è in qualche modo legato a Gianmarco e il motivo è proprio Adara Molinero. Al Grande Hermano Vip spagnolo, infatti, tra Onestini e Adara è nato qualcosa tant’è che alla fine la Molinero ha lasciato Sierra per Gianmarco. Ad oggi Adara Molinero e il vincitore di El tiempo del descuento sono ufficialmente una coppia e ormai non si nascondono più dopo l’ultimo reality.

Ivana Icardi a Supervivientes ha già parlato di Gianmarco Onestini: risposta pronta

Vi avevamo accennato che probabilmente Gianmarco Onestini sarà uno dei protagonisti di Supervivientes anche senza partecipare al reality show? Ebbene Ivana Icardi ha già parlato dell’ex gieffino! La sorella del noto calciatore ha colto subito l’occasione di aprire l’argomento Onestini nella clip di presentazione e ha affermato di aver avuto anche una relazione con il bel Gianmarco durante il Grande Fratello in Italia. Sappiamo bene che questa storia tra Ivana e Onestini non c’è mai stata ma la naufraga non si è fermata e ha affermato che se non fosse per Adara Molinero nessuno si ricorderebbe di Gianmarco Onestini.

Certo è che la risposta del vincitore di El tiempo del descuento non è tardata ad arrivare. “Quando stai zitta è la parte più interessante dei tuoi discorsetti” ha scritto Onestini in un tweet. Frecciatina per Ivana Icardi? E’ quello che pare a tutti. Chissà che presto Gianmarco non venga spedito in Honduras per un confronto diretto.