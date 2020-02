Gianmarco Onestini vince El tiempo del descuento e l’amore di Adara Molinero

Ieri sera, domenica 16 febbraio 2020, è andata in onda la finale di El tiempo del descuento, il reality show spagnolo con gli ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Hermano Vip. E tra i concorrenti c’era pure il nostro Gianmarco Onestini che non solo ha partecipato al programma tv ma ha conquistato il pubblico e lo ha pure vinto! Un vero trionfo per Onestini junior che si è portato a casa l’intero montepremi di El tiempo del descuento, ovvero trentamila euro. E dopo aver vinto il reality, Gianmarco ha subito riabbracciato i suoi amati genitori ma ha anche rivisto Adara Molinero.

Gianmarco Onestini trionfa in Spagna, Adara Molinero ha conosciuto i genitori di lui

Sappiamo bene che Gianmarco Onestini e Adara Molinero hanno partecipato insieme al Grande Hermano Vip e sappiamo bene pure che tra di loro è nata una passione che ha scatenato le polemiche. Poi i due protagonisti del reality hanno partecipato pure a El tiempo del descunto ma questa volta è stato Onestini ad avere la meglio su Adara. E’ toccato alla Molinero consegnare il premio a Gianmarco e lei ha sempre sostenuto il ragazzo durante il percorso televisivo. La spagnola ha pure dichiarato di aver conosciuto i genitori del gieffino che sono andati in Spagna insieme a Luca Onestini in occasione della finale di El tiempo del descuento. E se per Adara i genitori di Gianmarco sono simpatici, loro invece pensano che: “È una ragazza molto bella, ma mi è piaciuta di più nella seconda parte, nella prima mio figlio ha sofferto molto”.

Gianmarco Onestini e Adara Molinero coppia a tutti gli effetti dopo i reality e le polemiche

Adara e il bel Gianmarco si sono baciati a lungo appena si sono incontrati. “Staremo insieme tutto il tempo del mondo” ha detto lei ad Onestini. “Ogni volta che la vedevo pensavo: “È la donna che voglio“. Ora tutto è cambiato. Mi sono sbagliato quando ho fatto affidamento in una persona di cui non dovevo fidarmi. Ora stiamo insieme ed è ciò che importa” ha affermato il vincitore di El tiempo del descuento. Insomma, pare abbastanza chiaro che le polemiche siano state messe da parte in maniera definitiva.

¡¡¡Así ha sido el momento!!! 🌟 @GOnestini se proclama GANADOR de El Tiempo del Descuento ¡¡¡ENHORABUENA!!! #TdelDescuentoFinal Publiée par El tiempo del descuento sur Dimanche 16 février 2020

Gianmarco Onestini e Adara Molinero riusciranno finalmente a vivere questa storia d’amore in piena serenità?

