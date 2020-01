Nuovo reality per Gianmarco Onestini: a El Tiempo del descuento con Adara Molinero

Per Gianmarco Onestini è da poco terminata l’esperienza al Grande Hermano Vip spagnolo ma pare proprio che il fratello di Luca abbia legato abbastanza con la Spagna tanto da fare un nuovo reality show proprio lì. Si tratta di El Tiempo del descunto, un nuovo reality iberico e che vede tra i nomi del cast, per l’appunto, anche il nostro Gianmarco. La cosa che più ha colpito i fan è il fatto che tra i partecipanti spunta anche un nome per niente nuovo, soprattutto se affiancato a quello di Onestini. Ebbene, pure Adara Molinero parteciperà a El Tiempo del descunto.

Gianmarco Onestini e Adara Molinero di nuovo vicini grazie ad un nuovo reality show

Gianmarco Onestini e Adara Molinero hanno già partecipato alla stessa edizione del Grande Hermano Vip, dunque per loro non sarebbe certo la prima volta a vivere insieme per diverse settimane. Ma all’interno della casa Gianmarco e Adara si erano avvicinati molto, tanto da arrivare al famoso bacio. Nonostante le speranze dei fan però tutti sappiamo che tra Onestini e la Molinero non è andata bene. Lui ha cercato di riavvicinarsi dopo mentre la spagnola ha dichiarato che il suo amore per l’ex gieffino è terminato. Ma per Adara Molinero l’argomento Gianmarco Onestini è davvero un capito chiuso? Con la partecipazione di entrambi al nuovo reality show El Tiempo del descuento, Adara e Onestini avranno nuovamente occasione di vedersi e chissà che non scoppi nuovamente la scintilla tra di loro!

El Tiempo del descuento, il nuovo reality con Gianmarco Onestini e Adara Molinero

Ma che tipo di reality show è El Tiempo del descuento? Si tratta di una sorta di casa del Grande Hermano, atto secondo. Nel senso che alcuni dei concorrenti del Grande Hermano Vip potranno ritornare nuovamente nella casa e vivere per la seconda volta l’esperienza del reality show. In tutto ciò Gianmarco Onestini parteciperà al reality show per farsi conoscere meglio. Adara Molinero, che il GH Vip lo ha vinto, vuole entrare di nuovo nella casa per divertirsi ancora. Ma Adara si divertirà e basta o penserà anche a Gianmarco? Inevitabilmente ne vedremo delle belle tra di loro per cui continuate a seguirci perché vi terremo sicuramente informati.