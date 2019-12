Gianmarco Onestini e Adara Molinero ultimi sviluppi: l’anno si chiude in amarezza

Gianmarco Onestini e Adara Molinero continuano a far parlare dopo quanto è accaduto all’interno della casa del Grande Hermano. Sì perché finito il reality show la polemica non si è placata. Ricordiamo che Gianmarco e Adara si erano molto avvicinati nella casa, si erano anche baciati e i loro sentimenti sembravano palesi. La Molinero ha poi fatto marcia indietro con il suo ex Hugo, con cui era fidanzata prima del Grande Hermano. Ultimi sviluppi su Onestini e Adara sono arrivati nelle ultime ore. Lei durante un’intervista ha detto: “Il fatto che lui non volesse parlare neanche al telefono, mi ha fatto perdere un po’ di fiducia.

L’ho vissuta così e così è andata. E credo che i suoi sentimenti fossero reali, però vincono, possono di più la televisione, il denaro, la sua immagine. L’unica cosa che vuole è la televisione. Tutto quello che ha fatto è davanti alle telecamere, il suo appoggio nei miei confronti era tutto di facciata; dietro, a me non ha dimostrato nulla, mai“.

Adara Molinero contro Gianmarco Onestini: ecco che cosa ha detto sull’ex gieffino

Le parole di Adara non sono state solo queste però. La Molinero ha rivelato che più volte ha cercato di contattare Gianmarco Onestini senza però ricevere una risposta alle chiamate. “Il mio amore per Gianmarco è finito. Provo molta delusione perché ha giocato con me e si sta mostrando come il poverino della situazione, ma non è così. Sta rigirando tutto a suo favore per uscirne bene” ha affermato Adara Molinero durante l’intervista mettendo in chiaro che non riesce più a fidarsi di Onestini. La ex concorrente del Grande Hermano ha però rivelato che, nonostante tutto, non tornerà nemmeno con il suo ex Hugo. E proprio qui, a gran sorpresa, Gianmarco è intervenuto via telefono per parlare direttamente con Adara.

Adara e Gianmarco Onestini: lui fa un passo indietro sulla storia del bacio ma lei…

Gianmarco Onestini è intervenuto e ha voluto chiedere scusa ad Adara Molinero dopo la polemica sul bacio negato. “Avevo bisogno di te. Ora voglio parlarti” ha detto l’ex gieffino ad Adara Molinero. Le parole di Onestini non hanno però convinto molto la donna. “Ero io ad aver bisogno di te. Dove sei stato quando avevo bisogno di te?” ha chiesto allora Adara che non si è fermata. “Tu non hai sentimenti nei miei confronti. Sei un egoista” ha continuato infatti la Molinero. Gianmarco Onestini, dunque, sembra voler fare un passo indietro su questa storia al contrario di Adara Molinero. Tant’è che l’italiano ha fatto persino un complimento alla ex concorrente del Grande Hermano sulla sua bellezza ma Adara pare proprio non volerne sapere più nulla. “Non credo più a nulla. Non me la bevo” è stata la risposta della Molinero al complimento di Gianmarco Onestini.

A questo punto Adara Molinero avrà deciso di mettere un punto in maniera definitiva su questa storia oppure Gianmarco Onestini riuscirà a conquistarla ancora una volta e farle cambiare idea?