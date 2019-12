Caos in Spagna: Adara bacia Gianmarco Onestini e poi lo lascia a telecamere spente. L’ex gieffino non ci sta

Il Grande Fratello Vip spagnolo è terminato con la vittoria di Adara Molinero. Sappiamo però che al Grande Hermano Vip ha partecipato anche il nostro Gianmarco Onestini che, all’interno della casa, si è avvicinato molto proprio ad Adara. La Molinero però sei mesi fa ha avuto un bambino da Hugo Sierra e durante una puntata del Grande Hermano Vip in Spagna, Hugo è entrato nella casa. Gianmarco Onestini ha guardato anche il bacio tra Adara e Hugo ma Onestini non si è arresto facilmente. In occasione dell’ultima puntata del reality, Gianmarco si è presentato ad Adara Molinero con un mazzo di rose e…

Gianmarco Onestini innamorato bacia Adara Molinero al Grande Hermano Vip

Tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero il bacio è stato quasi inevitabile e, a gran sorpresa, l’ex gieffino ha affermato anche qualcosa di molto forte. “Ti amo così tanto” ha detto Gianmarco. “Anche io. Non avrei mai pensato che potesse succedere una cosa del genere. È amore. Ho sentito qualcosa nel petto, e con Hugo non lo sentivo” è stata la risposta di Adara Molinero. Che sia dunque l’inizio di una vera e propria storia d’amore tra i due ormai ex concorrenti del reality show spagnolo? Pare proprio di no visto quanto affermato da lei in una recente intervista.

Adara e Gianmarco Onestini stanno insieme? La Molinero svela tutto: ecco cosa è successo davvero

Adara Molinero ha rilasciato un’intervista in cui ha affermato che dopo il galà della finale del Grande Hermano Vip si è voluta concentrare su suo figlio. La vincitrice del reality spagnolo ha anche parlato con Hugo e tra di loro le cose starebbero andando bene. Adara si è pentita di aver baciato Gianmarco Onestini perché ha fatto soffrire molto Hugo. Onestini intanto pare arrabbiato per il comportamento della Molinero. Gianmarco si dice innamorato di Adara ma da lei vorrebbe sicuramente più rispetto. Dopo varie interviste comunque pare proprio che Gianmarco Onestini abbia preso una vera decisione riguardo a questa complicata situazione. “Non vale più la pena spendere tempo, non sei quella donna che si è innamorata di me, è finita” sono state le parole dell’ex gieffino su Instagram. Gianmarco ha anche smesso di seguire Adara sullo stesso social network. Onestini pare chiaramente molto deluso dalla vincitrice del Grande Hermano. La situazione tra di loro cambierà?