Gianmarco Onestini corteggia ancora Adara al Grande Hermano VIP: lei metterà davvero tutto in discussione?

Chi lo avrebbe mai detto. Di Gianmarco Onestini si è parlato praticamente pochissimo nell’ultima edizione del Grande Fratello di cui è stato protagonista in Italia ma, da quando è entrato nella casa del Grande Hermano VIP in Spagna, le cose sono cambiate. Oggi Gianmarco è tornato in Italia dopo l’eliminazione dal reality spagnolo ma si continua ancora a parlare di lui. Come vi abbiamo già raccontato infatti, il fratello di Luca Onestini in casa si è molto avvicinato a una delle concorrenti, Adara, che è una donna impegnata. La ragazza ha messo in parte in discussione il rapporto con il suo compagno, padre tra l’altro del suo bambino di sei mesi. Lei e Gianmarco si sono molto avvicinati in casa tanto che, questa amicizia speciale, potrebbe anche aver innescato i sentimenti negativi del pubblico spagnolo che ha punito l’Onestini con l’eliminazione. Gianmarco però vuole dimostrare che ci tiene ad Adara e che non si è avvicinato a lei solo per visibilità. E nella puntata di ieri del reality spagnolo, il fratello di Luca Onestini ha preparato un video messaggio molto forte per la bella Adara che è sembrata particolarmente colpita dalle sue parole.

IL VIDEO MESSAGGIO DI GIANMARCO ONESTINI PER LA BELLA ADARA

Ecco le dolci parole di Gianmarco per Adara:

Prima di tutto voglio dirti che sei bellissima. Voglio che tu rimanga perché sei una persona sincera e reale. Tutto ciò che fai, lo fai con il cuore. Non voglio vederti triste perché a tutti noi piace vederti allegra e felice. Ti sto pensando, ho davvero bisogno di te , qui ho il tuo elastico al polso, ce l’ho sempre con me. Vorrei tanto vederti, è come quando hai un regalo e vuoi davvero vederlo ma devi aspettare, ecco io ti sto aspettando.

A differenza di quanto successo la scorsa settimana, il pubblico ha applaudito alle parole di Gianmarco forse perchè ha capito che Adara inizia a provare qualcosa per il giovane. In ogni caso la bella spagnola dovrà risolvere la sua situazione sentimentale con il compagno Hugo per poi capire che cosa fare con Gianmarco. E se fosse davvero amore…Lo scopriremo solo alla fine del reality spagnolo.

