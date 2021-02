Antonino Spinalbese, la dichiarazione d’amore a Belen: “Vieni qui, ti spiego” (Foto)

Anche Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese per San Valentino hanno scelto di festeggiare da soli, in un bellissimo hotel con tante coccole, massaggi e messaggi. I tulipani con la colazione a letto, “Sei tutto” scritto con il rossetto sullo specchio, ma è solo l’inizio. Tra una foto e l’altra che Antonino ha scattato alla sua Belen spunta la dichiarazione d’amore che tutte sognano. La showgirl argentina è incinta del suo secondo figlio, pensa che nascerà una femmina ma non conosce ancora il sesso del bebè, mentre sa esattamente come sarà la sua vita con il suo nuovo compagno. Tutto è accaduto in fretta per gli altri ma Antonino e Belen hanno avuto da subito le idee chiare e prova spiegarlo anche Spinalbese cosa è accaduto nella sua vita, lo fa con una dichiarazione che spiazza anche lei.

SAN VALENTINO PER BELEN E ANTONINO

“Vieni qui, ti spiego com’è stare tra le tue braccia, riusciresti ad innamorarti di te stessa. Meriti il mio tempo, i miei pensieri, le mie lacrime i miei sorrisi. Ed io che mi perdo nei miei mondi, scopro di non aver mai vissuto fino ad ora. Meriti un posto , “il posto” in prima fila , in ogni notte, in ogni mattina… Sei il mio unico desiderio, avverato . TI AMO MUÑECA” forse nessuno ha mai scritto per Belen parole così belle. Le sembra un sogno e infatti risponde: “Non voglio svegliarmi”.