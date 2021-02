Juliana Moreira ha ridotto il seno, ringrazia Edoardo Stoppa che non l’ha mai lasciata sola (Foto)

Mentre tante donne desiderano avere un seno più grande Juliana Moreira è tra le vip che il seno desiderava ridurlo e l’ha appena fatto (foto). La bellissima showgirl e conduttrice ha anche spiegato il motivo che l’ha portata a questa scelta continuando a rispondere alle tante domande delle follower curiose o interessate perché anche loro hanno lo stesso problema. Il grazie di Juliana Moreira a suo marito, Edoardo Stoppa, lei che da tempo non era felice di avere un seno così grande, dopo tante visite ha scelto il chirurgo giusto e si è affidata serena alle sue mani. Nessuna pubblicità, lo sottolinea più volte, ha semplicemente confidato ciò che nel suo Paese d’origine è la normalità mentre in Italia si fa a gara a nascondere gli interventi estetici. Il seno della Moreira è diventato ancora più grande dopo le due gravidanze, allattando.

JULIANA MOREIRA AVEVA GIA’ RIDOTTO IL SENO

Con l’età in genere il seno si riduce ma non è lo stesso per tutte le donne e per lei è diventato un vero problema, anche per la schiena. Ha sempre avuto una quinta coppa D ma poi è arrivata anche alla coppa F, davvero troppo per lei che adesso ha scelto una terza scarsa con coppa C o forse ancora più piccola.

La Moreira oltre a non sentirsi a proprio agio ha provato anche a portare un tutore per la postura ma non ha risolto niente. Tutte l’hanno ringraziata per la sincerità con cui ha raccontato il prima e il dopo. Tra meno di una settimana sarà in forma perfetta ma già subito dopo la sala operatoria ha confidato che anche se è pur sempre un intervento non è niente di così doloroso: “Nulla che un antidolorifico leggero non possa trattenere”.