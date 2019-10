Le Iene, scherzo a Juliana Moreira: lei una furia contro una modella per Edoardo Stoppa

Ieri sera, martedì 29 ottobre 2019, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene su Italia Uno. Tra i tanti servizi del noto programma di Mediaset anche uno scherzo perfettamente riuscito alla bella showgirl Juliana Moreira. Di che tipo di scherzo si è trattato? Con la complicità del marito Edoardo Stoppa, Gabri Gabra, Giorgio Squarcia e Riccardo Messa hanno messo alla prova l’amore di Juliana per il noto inviato di Striscia la Notizia, gelosia compresa. “Lei è molto gelosa, tanto che impazzirebbe. Con il suo carattere caliente e brasiliano la picchierà” aveva affermato Edoardo Stoppa. E Stoppa, senza dubbi, conosce davvero bene sua moglie!

Juliana Moreira vittima di uno scherzo de Le Iene: la sua gelosia per Edoardo Stoppa

Edoardo Stoppa ha persino aiutato Le Iene a scegliere una donna che facesse andare su tutte le furie la bella Juliana Moreira. “Deve essere una campionessa di arti marziali, perché Juliana si allena tutti i giorni, fa muay thai, se picchia fa male. Se deve essere anche figa? Eh, quello aiuta nella gelosia” ha così aiutato il marito della showgirl. Le Iene erano state informate della gelosia di Juliana Moreira dunque, ma non si sono certo tirate indietro anzi, hanno seguito perfettamente i consigli di Edoardo scegliendo Vanessa Villa, fotomodella, nonché campionessa di arti marziali. Come avrà reagito la frizzante Juliana Moreira allo scherzo de Le Iene?

Le Iene mettono alla prova Juliana Moreira: ecco cosa ha fatto per il suo Edoardo Stoppa

I consigli di Edoardo Stoppa e le sue previsioni sono state sicuramente d’aiuto a Le Iene. Uno scherzo davvero cattivo e Juliana Moreira è cascata, eccome se è cascata! La fotomodella bionda scelta da Le Iene arriva nell’ufficio di Juliana e dimostra interesse per Edoardo Stoppa proprio di fronte alla Moreira e allo stesso inviato di Striscia. La showgirl brasiliana non ha preso per niente bene la situazione. Juliana si è alzata dalla sedia con fare agitato andando contro la bella modella e finta corteggiatrice di Edoardo. La Moreira si è dimostrata una vera furia, come il marito prevedeva. Stoppa è dovuto intervenire prima che la situazione precipitasse in una vera rissa. L’invitato di Striscia aveva proprio ragione sulla gelosia della sua Juliana!

Il video è disponibile sul sito delle Iene.