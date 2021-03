Luca Argentero e Cristina Marino, le foto della figlia Nina: “Paradiso in terra”

Ennesima dichiarazione d’amore di Luca Argentero alle due donne della sua vita: Cristina Marino e la loro piccola Nina. La coppia ha condiviso alcune foto della figlia, non si vede mai il suo volto, sono molto attenti nel proteggerla. L’amore che esprimono sui loro rispettivi profili social è evidente anche solo mostrando le sue manine che giocano con i petali di una margherita, le sue scarpine morbide mentre si gode la passeggiata della mattina con la mamma. Luca Argentero e Cristina Marino sono innamorati della loro piccolina e non perdono occasione per dirlo. “M’ama ti amo” commenta la modella e attrice postando la foto in cui tende una margherita alla sua bambina.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI LUCA ARGENTERO A CRISTINA E NINA

“Paradiso in terra” scrive l’attore dopo avere scattato la foto più bella del giorno. Sedute sul prato ci sono la figlia Nina e la donna che l’ha reso l’uomo più felice al mondo, Cristina. Non esistono parole più belle e la Marino si scioglie rispondendo “Amore mio”. Una vera favola la loro vita, lontano da tutto e tutti, in Umbria immersi nel verde ma con la possibilità di andare sul set o altrove appena possono. Il resto conta molto poco, ci sono solo loro nel loro mondo.