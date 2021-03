Il matrimonio di Luca Argentero e Cristina Marino, la sposa è già molto emozionata (Foto)

In Umbria si sta organizzando un matrimonio ed è quello di Luca Argentero e Cristina Marino, a svelarlo è lei, che si sta occupando dei preparativi (foto). Poco fa la splendida Cristina Marino ha annunciato che a breve lei e Luca Argentero si sposeranno. Un annuncio che ha aperto le porte a tantissime domande di fan e curiosi, di follower che ogni giorno sperano che la coppia condivida un po’ della loro vita privata. In realtà Luca e Cristina sono molto riservati, non solo non permettono ai paparazzi di avvicinarsi ma sui social postano molto del loro lavoro, pochissimo delle loro giornate. La modella e attrice si è affidata a Federica Ambrosini per i preparativi del suo matrimonio, questa volta niente sorprese. Argentero aveva provato ad organizzare delle nozze speciali, voleva che per la sua compagna fosse una sorpresa, poi la pandemia ha fatto saltare tutti i piani. Adesso è Cristina ad organizzare tutto.

PER LUCA ARGENTERO UN MATRIMONIO SEMPLICE MA NON TROPPO

Nelle sue storie Instagram la Marino ha annunciato che presto si sposerà. Oggi con Federica ha mangiato tanto, hanno assaggiato i piatti per il pranzo o forse per la cena. Non dice molto se non che sarà tutto semplice. “Che mi sposo è evidente, che abbia scelto una più pazza di me per organizzare è evidente ma sono sicura che prima o poi almeno il piatto lo sceglieremo”.