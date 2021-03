Shopping di famiglia per Belen con Santiago che cerca le attenzioni di Antonino (Foto)

Prima lo shopping tutti e tre insieme e poi Belen, Santiago e Antonino tornano a casa, la rivista Chi pubblica le foto della famiglia tra coccole e abbracci ma anche capricci. Santiago è abituato ad essere sempre al centro dell’attenzione e Antonino Spinalbese per lui è un compagno di giochi perfetto. Belen è sempre attenta alle esigenze di suo figlio ma Antonino è un bambino e i capricci arrivano anche per lui, anche se non supera mai il limite. E’ bellissima la showgirl argentina in jeans, con il pancino che inizia a vedersi. Le forme arrotondate e la serenità sempre sul volto, attende Luna Marì con tutto l’amore del mondo e mentre Antonino la coccola e protegge, Santiago cerca tutte le attenzioni.

BELEN FA ACQUISTI IN UNA BOUTIQUE DI MILANO

E’ una delle sue boutique preferite e Belen non perde l’occasione di trovare gli outifit più adatti. Santiago però perde la pazienza mentre la mamma continua a cercare le cose più carine per lei. Arriva Spinalbese che cerca di distrarlo ed è lui che gioca con il bambino per poi abbracciarlo e riempirlo d’affetto. Richieste normalissime per il piccolo De Martino che presto avrà una sorellina.

Belen non si stacca mai da suo figlio, solo quando Santiago è con il papà si concede un fine settimana con il suo fidanzato. Li abbiamo già visti tutti e tre insieme anche al parco con Santiago che tra una corsa e un gioco diventa anche il fotografo della mamma e di Antonino. Tutti sintomi di una complicità perfetta mentre i paparazzi immortalano i vari momenti.

E’ la rivista Chi come sempre a mostrare la famiglia che presto si allargherà accogliendo anche la piccola Spinalbese. Chissà se un giorno vedremo davvero tutti insieme, come una grande famiglia allargata in stile Alessia Marcuzzi.

Belen darà alla luce sua figlia in piena estate e poi dovrà dividere il suo amore non solo tra gli uomini della sua vita ma anche con Luna Marì. La gioia per loro è già immensa, la vita può cambiare in pochi mesi e la loro è perfetta.