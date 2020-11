Belen e Antonino al parco con Santiago, sono la nuova famiglia (Foto)

Belen Rodriguez sembra sicura dei suoi sentimenti per Antonino Spinalbese, come mostra la rivista Chi con le foto della coppia al parco con il piccolo Santiago. Tanti i commenti contro la showgirl, quelli di chi ha già dimenticato il suo dolore dopo l’ennesimo addio di Stefano De Martino. La sua colpa sarebbe quella di avere fatto entrare troppo presto Antonino nella sua casa, nel suo legame con Santiago. Al parco però appaiono tutti felici e il piccolo De Martino gioca sereno con entrambi, passeggia tra loro due dividendoli e chiedendo tutte le attenzioni. Belen si divide in modo perfetto, coccola Santiago e si lascia coccolare dal nuovo compagno e intanto i fan di Stefano De Martino pensano anche a lui.

UNA NUOVA FAMIGLIA PER BELEN E SANTIAGO MA STEFANO DE MARTINO COME STA?

E’ stato lui a scegliere per la seconda volta di lasciare sua moglie. I motivi non si conoscono, è stato detto di tutto, Belen sembrava sul punto di raccontare ma non ha detto nulla, poi l’arrivo di Spinalbese nella sua vita.

Con lui è tornata a sorridere e forse così serena non l’avevamo mai vista. Antonino è ormai parte della sua famiglia, non è solo il ragazzo che frequenta e con cui trascorre in fine settimana, l’hair stylist è sempre con lei e Santiago.

Insieme Belen e Antonino accompagnano il piccolo a scuola, insieme tutti e tre hanno cambiato il colore alle pareti di casa, insieme vanno al parco e si godono la vita che in questo periodo scorre più lenta.