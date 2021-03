Amadeus e Giovanna, la passeggiata al parco è con la famiglia (Foto)

Dopo la gran fatica del festival di Sanremo Amadeus e Giovanna Civitillo sono tornati alla normalità, la desiderata normalità del conduttore tra il suo programma I soliti ignoti e la famiglia (foto). Ed è infatti con la famiglia quasi al completo che Amadeus si rilassa passeggiando al parco. La coppia è sempre mano nella mano, l’unico momento in cui lui si stacca dalla moglie è quando deve rispondere al telefono; lo fa più volte durante la passeggiata ma non perde mai di vista il resto del gruppo. Con Giovanna Civitillo e Amadeus ci sono anche il figlio Josè Alberto e la nuova arrivata in famiglia, una bellissima cagnolina, una Boston-terrier che è arrivata in casa qualche mese fa.

LE FOTO DI CHI DI AMADEUS AL PARCO CON LA FAMIGLIA

Tutti con le mascherine e sempre distanti dalle altre persone. Al parco c’è spazio, anche quando Josè gioca con la sua Kira e mostra che è anche un piccolo addestratore. Mamma Giovanna orgogliosa di suo figlio, che ha già 12 anni, ha anche pubblicato sui social il video.