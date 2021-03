Amadeus da Paola Perego, la cena in salone è il relax dopo Sanremo (Foto)

Sanremo è finito, quasi chiuse anche le polemiche e Amadeus tornato a Roma si rilassa a casa di Paola Perego e Lucio Presta. Il marito della conduttrice è l’agente di Amadeus e Fiorello, del tutto soddisfatto per il lavoro di entrambi. Una cena in salone, a distanza uno dall’altro. Paola Perego ha preparato un piatto di spaghetti al pomodoro e commenta: “Abbiamo Sanremo in salone”. Un omaggio all’amico e collega, ma di cosa avranno parlato prima e dopo la cena? Di certo del festival ma anche del futuro. E’ stato il festival più difficile di tutti, senza pubblico ed è terribile per chi è sul palco e non ha emozioni con cui confrontarsi, non ha una valutazione immediata per capire se sta facendo bene, se il pubblico sta apprezzando lo spettacolo.

AMADEUS CONDURRA’ IL SUO TERZO FESTIVAL DI SANREMO?

Il conduttore in conferenza stampa ha confessato che non vede l’ora di tornare alla normalità, ai suoi giochi in tv. Al momento non riesce a pensare ad un terzo Sanremo, non c’è lo stato entusiasmo dello scorso anno e la voglia di dire subito sì. Ha lasciato però una porta aperta, se tra qualche mese la Rai lo vorrà ancora e lui si sentirà in grado di fare il suo terzo Sanremo dirà di sì.