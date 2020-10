Amadeus e Giovanna a E’ sempre mezzogiorno confessano cosa mangiano e chi cucina (Foto)

Un’altra bella sorpresa nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno: Amadeus e Giovanna Civitillo in collegamento con Antonella Clerici (foto). Amadeus e Giovanna sono insieme nella casa di Milano e con la consueta semplicità parlano della loro vita svelando che se il conduttore non sa cucinare e non ha alcun desiderio di imparare a farlo, sua moglie cucina solo per dovere ma non ama farlo. Forse a lei piace mangiare un po’ di più ma Amadeus non è per niente una buona forchetta. L’unico della famiglia che apprezza invece la buona cucina è il figlio Josè che attende i nonni per mangiare come si deve. Ci strappano sempre un sorriso Amadeus e Giovanna ma ci sorprendono anche con queste rivelazioni casalinghe. “Lui è così magro per colpa mia, della mia cucina” sottolinea l’ex showgirl ma Antonella Clerici non ha dubbi: “Un conduttore così deve avere serenità in famiglia e tu gliela dai.

AMADEUS AD ANTONELLA CLERICI: “SONO IL PEGGIORE OSPITE CHE POTEVI AVERE”

Il conduttore è pendolare tra Roma e Milano, la Capitale è la città dove lavora, registra i suoi programmi. Quando è a Milano è felice perché è lì la sua casa. È lì che trova sua moglie e suo figlio.

Ieri Amadeus era a Brescia, sotto la pioggia ma felice per seguire suo figlio che gioca a calcio. Per lui una domenica come quella di tanti altri papà. Vederlo giocare è la sua grande gioia. Nessuna gioia invece quando è a tavola e Giovanna spiega che è davvero tristissimo perché mangia poche cose, spaghetti al pomodoro, riso in bianco, pollo al curry e poco altro. Non manca però l’invito di Antonella Clerici alla Civitillo nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, così magari imparerà a cucinare qualcosina in più. Intanto, ha promesso che proverà a fare la torta di pane di oggi.