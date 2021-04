Cecilia Rodriguez non si sposa più per colpa di Belen?

C’erano in programma delle nozze quest’anno in casa Rodriguez? Sembra che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avessero già programmato tutto o quasi tutto ma che poi abbiano dovuto annullare il matrimonio. Qual è il motivo di questo ripensamento? Sembra che la coppia abbia dovuto sospendere tutto perché la ben più famosa sorella è incinta. Dopo più di tre anni d’amore Cecilia e Ignazio vedono sfumare il loro sogno, erano pronti per il sì, almeno così riporta Novella 2000 aggiungendo le presunte motivazioni dello stop. Sono quindi indiscrezioni che circolano nel mondo del gossip e a Milano, quelle su Ignazio Moser e Cecilia e una nuova data. Un po’ come la famiglia reale inglese? Sembra un po’ strana questa motivazione, anche perché la showgirl argentina partorirà in piena estate, manca ancora un bel po’ di tempo.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER AVEVANO SCELTO QUESTA ESTATE PER IL MATRIMONIO?

La rinuncia alle nozze sarebbe forse un po’ più comprensibile se davvero la data scelta potrebbe correre il pericolo di essere la stessa del parto di Belen. Piani saltati intanto per i due ex gieffini vip che di certo non perderanno nulla in ogni caso.

Il loro amore ha già subito una crisi che insieme hanno saputo superare nel migliore dei modi. Arriva però anche un’altra indiscrezione: niente di ufficiale ma gira voce che Moser potrebbe essere tra i prossimi naufraghi dell’Isola dei famosi, notizia che non avrebbe fatto piacere a Cecilia. Intanto, niente nozze, almeno per il momento. Convivono da tempo con la dolce Aspirina, sembra anche che non vedano l’ora di diventare mamma e papa, quindi il matrimonio sarebbe solo il coronamento di una favola d’amore a cui pochi credevano fino in fondo. Attendiamo come sempre conferme o smentite e magari qualche dettaglio sui preparativi, perché prima o poi quel sì arriverà.