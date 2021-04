Cecilia Rodriguez inizia la dieta per mandare via la pancetta (Foto)

Guardando le foto sul suo profilo Instagram Cecilia Rodriguez sembra in gran forma, non sembra avere bisogno di una dieta, invece lei ne è convinta, deve rimettersi in forma in tempo, prima dell’estate. La sorellina di Belen adora mangiare, riesce con fatica a fare attenzione a non esagerare a tavola. Mentre la showgirl adora le cotture semplici sua sorella Cecilia adora tutto il cibo. Dopo la Pasqua e la Pasquetta si è messa davanti allo specchio e di buon mattino ha iniziato i suoi primi esercizi per correre ai ripari. Dicono si noti un po’ di pancetta, ma sarà semplice gonfiore, Cecilia Rodriguez ammette che ha esagerato e lo conferma anche Ignazio Moser.

CECILIA RODRIGUEZ E LA DIFFICOLTA’ DI METTERSI A DIETA

Il fidanzato la prende in giro, in effetti non sembra molto elastica mentre inizia la giornata con lo stretching. E’ sempre bellissima ma sa che deve fare attenzione, che deve cambiare abitudini alimentari prima della prova costume, prova ormai vicinissima considerando che Belen è già da un po’ in bikini sul balcone di casa.

“Devo iniziare a fare una dieta ma faccio tanta fatica, non so se capita pure a voi che dico inizio lunedì e poi mi viene una fame come quella dei naufraghi che stanno sull’Isola dei famosi” confida Cecilia ai suoi follower.

Il tempo della dieta dura poco, corre in un centro estetico per un trattamento di criolipolisi che, come spiega nelle storie, “consente la riduzione del grasso localizzato attraverso l’uso del freddo”. E’ felice, sa che non dovrà fare una dieta ferrea, ha tanti trattamenti di bellezza che la possono aiutare.