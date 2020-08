Cecilia Rodriguez in bikini dopo la dieta e la foto è del piccolo Santiago

In breve tempo con una dieta semplice Cecilia Rodriguez ha raggiunto il suo obiettivo e in bikini ad agosto è un vero incanto (foto). Dopo tante foto di schiena e in posa ecco finalmente la dolce Cecilia Rodriguez in tutto il suo splendore. E’ in vacanza con Belen e Santiago, qualche giorno solo per loro tre da trascorrere nella meravigliosa costiera amalfitana e così il piccolo si diverte anche scattare foto alla mamma e alla zia. Il risultato è sul profilo Instagram di Chechu. Durante la quarantena aveva esagerato con i carboidrati e con l’olio, era sempre in cucina per preparare pranzi e cenette per lei e Ignazio Moser. Risultato, ben sette chili in più e la convinzione da parte del gossip che fosse incinta. Nessun pancino, è bastata una dieta per fare tornare la piccola delle sorelle Rodriguez nei suoi jeans.

CECILIA RODRIGUEZ HA PERSO TUTTI I 7 CHILI PRESI IN QUARANTENA?

Forse no, forse Cecilia non li ha persi tutti ma è perfetta così, bellissima con le sue forme. “Vi dico solo che questo scatto me l’ha fatto mio nipote, adoro!” ha commentato nella didascalia della sua foto in bikini, una foto spontanea, chissà se con o senza filtri.

“Ho iniziato la dieta, sono tre giorni. Ma non sono andata da un nutrizionista, quindi non potrei nemmeno consigliare niente, meglio di no. Sto facendo una dieta semplice, nel senso che sto cercando di mangiare un po’ di meno: meno carboidrati, tante verdurine quasi senza olio” aveva confidato qualche settimana e dobbiamo dire che è stata davvero brava.

Intanto, Ignazio Moser è in Versilia con gli amici. Dopo avere trascorso tanti mesi sempre insieme hanno scelto di staccarsi per qualche giorno e questo non potrà che far bene alla loro storia d’amore ma anche a Belen che ha bisogno adesso di sua sorella.

