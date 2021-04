Martina e Aka7even: tutta la verità sulla storia d’amore a Verissimo

Tra i protagonisti della puntata di Verissimo in onda domani, 24 aprile 2021, anche Martina, la ballerina di Amici 20 che racconterà nello studio di Canale 5 come è stato il suo percorso nel programma di Maria de Filippi. Ma non solo! Martina è stata al centro della “narrazione” e della curiosità del pubblico di Amici 20 anche per la sua storia d’amore con Aka7even. In un primo momento, grazie al racconto nel day time del programma di Canale 5, abbiamo visto gli sviluppi di questa storia caratterizzata da alti e bassi e tira e molla. Poi improvvisamente non abbiamo saputo molto sull’evolversi della storia, anche se era abbastanza chiaro che i due si fossero quantomeno allontanati.

Dallo studio di Verissimo, Martina Miliddi racconta come stanno le cose e che cosa è successo tra le e Aka prima che fosse eliminata. Stanno ancora insieme? Difficile anche considerato quello che avevamo visto nella serata della sua eliminazione. Ma scopriamo nel dettaglio quello che è successo tra i due!

Martina e Aka7even come è finita? Lo racconta la ballerina a Verissimo

“La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola. Non volevo che soffrisse – e aggiunge – non c’è stata soltanto un’infatuazione. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio” ha detto Martina. Ed effettivamente si era capito che tra loro fosse successo qualcosa anche la sera in cui la ballerina è stata eliminata. Ma che Aka soffra ancora molto per questa storia, è altrettanto chiaro ne sono state dimostrazione le lacrime versate proprio dopo l’eliminazione della ballerina e forse anche il suo crollo nelle prime puntate del serale. Martina ha spiegato che adesso è innamorata di se stessa, della danza e pronta a concentrarsi sul suo futuro. Queste sono solo brevi anticipazioni, probabilmente nella puntata di Verissimo di domani Martina si esporrà maggiormente e capiremo se ha aggiunto anche altri dettagli, visto che questa storia ha appassionato moltissimo il pubblico di Canale 5 e i fan di Amici 20.

Silvia Toffanin prova a scavare un po’ di più e chiede a Martina se c’entri anche Raffaele nella fine di questa storia, visto che la ballerina si era avvicinata al cantante. Martina commenta: “Non mi pento di nulla. Quello che è successo lo porto con me”. Ci sarà un futuro per loro? A breve tutti saranno fuori dal talent e potranno viversi anche dal di fuori della scuola, vedremo che cosa accadrà! Secondo molti fan di Martina e Aka, ci sarebbero stati già dei segnali anche dai social che lasciano pensare che Martina e Raffaele prima che lei uscisse si fossero riavvicinati. Difficile davvero a dirsi, per capire cosa succederà tra loro, dovremo attendere anche se le distanze potrebbero complicare le cose.

Martina ha anche parlato del rapporto con sua madre