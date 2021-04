Giorgia Palmas e Magnini festeggiano il battesimo di Mia: bomboniera, torta e padrini (Foto)

Una giornata di gran festa per Giorgia Palmas e Filippo Magnini, il battesimo della piccola Mia (foto). E’ nel giorno del settimo mese della loro bimba che la coppia ha festeggiato il battesimo nel modo più dolce, purtroppo ancora con le mascherine. Tutti in chiesa con le mascherine ma tutto è apparso semplicemente perfetto perché la gioia era immensa per Giorgia Palmas, Filippo Magnini, Sofia e le famiglie di entrambi. Hanno poi festeggiato nella loro casa nuova regalando ai pochi invitati la bomboniera deliziosa scelta per l’occasione, una ballerina di Swaroski. Bellissime tutte le decorazioni scelte per festeggiare la piccola Mia ma più di tutto dalle foto salta fuori l’emozione e la gioia immensa di Giorgia e Filippo.

“Tanti Auguri piccolina nostra, che la luce e l’Amore di Dio ti protegga per tutta la Vita. Un giorno di (piccola) festa tutto per te, tra di noi a casa con tanti sorrisi sinceri e pieni d’Amore, nel giorno in cui compi 7 mesi” ha scritto l’ex velina di Striscia la notizia mostrando gli scatti con le sue bimbe.

La ballerina Samantha Crippa e l’imprenditore Philippe Renault Jr. la madrina e il padrino scelti per la piccola Mia, una coppia legatissima a Giorgia e Filippo. “Le tue ali sono già spuntate, il tuo volo sta per cominciare. Auguri piccola nostra Mia. Sei il nostro amore infinito” gli auguri del campione di nuoto alla sua bambina.

Anche il padrino non ha fatto mancare la sua gioia, gli auguri alla dolce Mia: “Orgoglioso e fiero di essere il padrino di questa meravigliosa bambina!!! Battesimo di Mia Magnini 25-04-2021”.

Lo scorso anno Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno dovuto rimandare il matrimonio con gli abiti già pronti, le bomboniere, gli inviti già inviati. Non hanno invece rinunciato al battesimo, non hanno atteso oltre per il primo sacramento alla loro bambina.