Giorgia Palmas festeggia il compleanno con la sorpresa di Filippo Magnini (Foto)

Giorgia Palmas oggi festeggia il suo compleanno, 39 anni ed è a un passo dai 40 e il bilancio per lei sarà positivo con Filippo Magnini e le sue bambine (foto). C’è tanto amore nella vita della coppia, lo mostrano di continuo sui rispettivi profili social e per il compleanno dell’ex velina di Striscia la notizia non poteva mancare una sorpresa di Magnini. E’ Giorgia ad anticiparlo a tutti mostrando i palloncini che in casa loro per ogni occasione non mancano mai. E’ poi stato il campione di nuoto a pubblicare lo scatto più bello, la foto della loro famiglia per fare gli auguri a Gorgia Palmas. Una torta dolcissima con i cuori rossi, anche questi immancabili, la torta è una grande G dolcissima. La piccola Mia in braccio al papà, Sofia abbracciata dalla sua mamma; un bacio tra la coppia e i sorrisi di tutti.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI FILIPPO MAGNINI

Ennesima dichiarazione d’amore di Filippo Magnini a Giorgia Palmas. E’ lui che ha organizzato tutto per festeggiare il compleanno della sua compagna: “Tanti auguri amore mio. Grazie per avermi regalato il sogno di poterti amare ogni giorno e crescere insieme le nostre principesse. Ti amo”. La risposta della festeggiata è arrivata poco dopo: “Siete il mio regalo più bello” e non può esserci altro, anche se saranno arrivati altri regali.

Il Covid non permette più le grandi feste piene di amici ed è anche per questo che la coppia ha rimandato più volte il matrimonio. Era tutto pronto, anche gli abiti, gli inviti, ogni cosa. Hanno dovuto rimandare per non rinunciare alla festa che sognavano, al desiderio di condividere con tante persone il loro sì.

Filippo Magnini nel libro La resistenza dell’acqua ha raccontato la sua storia, quella di un grande campione sia dentro che fuori dall’acqua.